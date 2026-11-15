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Gyerekként nem a tökéletes karácsonyt vártuk – akkor miért akarjuk felnőttként mindenáron megteremteni?
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Gyerekként nem a tökéletes karácsonyt vártuk – akkor miért akarjuk felnőttként mindenáron megteremteni?

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.15.
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Felnőttként óriási energiákat mozgósítunk azért, hogy a fa, az ajándékok és a menü is a legmagasabb mércét üssék meg, ám közben ritkán tesszük fel a kérdést, hogy vajon a gyermekeinknek is erre van-e a legnagyobb szükségük.

A tökéletes karácsony keresése közben könnyen elveszíthetjük azt, ami igazán számít.

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A nyomás sokszor felülírja az ünnep lényegét

Amikor még csak kettesben voltunk a férjemmel, már akkor is éreztem egyfajta belső nyomást, hogy minden karácsonyunknak különlegesnek kell lennie. Aztán megszületett a lányunk, és ez az érzés csak tovább erősödött. Úgy éreztem, meg kell teremtenem számára a lehető legtökéletesebb ünnepet sok ajándékkal, gyönyörű otthonnal és meghitt pillanatokkal, mert azt hittem, ezekből áll össze a varázslat.

Csak jóval később jöttem rá, hogy a tökéletes karácsonyt nem fogom megtalálni a listák kipipálásában. Már csak azért sem, mert ha visszagondolok a gyerekkori karácsonyaimra, egészen érdekes dolgok jutnak eszembe. Nem a szépen megterített asztal, nem a karácsonyi menü, nem a lakás dekorációja vagy a gondosan kiválasztott ajándékok.

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Pedig biztos vagyok benne, hogy anyukám minden évben kitett magáért, hiszen remekül főzött, a részletekre mindig odafigyelt, nem mellesleg csodás kézügyességgel áldotta meg a sors. Mégsem az alkotásai maradtak meg bennem, hanem néhány apró, nehezen megfogható pillanat, amelyek évtizedekkel később is ugyanolyan elevenen élnek.

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