Gyerekként nem a tökéletes karácsonyt vártuk – akkor miért akarjuk felnőttként mindenáron megteremteni?

A tökéletes karácsony keresése közben könnyen elveszíthetjük azt, ami igazán számít.
A nyomás sokszor felülírja az ünnep lényegét
Amikor még csak kettesben voltunk a férjemmel, már akkor is éreztem egyfajta belső nyomást, hogy minden karácsonyunknak különlegesnek kell lennie. Aztán megszületett a lányunk, és ez az érzés csak tovább erősödött. Úgy éreztem, meg kell teremtenem számára a lehető legtökéletesebb ünnepet sok ajándékkal, gyönyörű otthonnal és meghitt pillanatokkal, mert azt hittem, ezekből áll össze a varázslat.
Csak jóval később jöttem rá, hogy a tökéletes karácsonyt nem fogom megtalálni a listák kipipálásában. Már csak azért sem, mert ha visszagondolok a gyerekkori karácsonyaimra, egészen érdekes dolgok jutnak eszembe. Nem a szépen megterített asztal, nem a karácsonyi menü, nem a lakás dekorációja vagy a gondosan kiválasztott ajándékok.
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Pedig biztos vagyok benne, hogy anyukám minden évben kitett magáért, hiszen remekül főzött, a részletekre mindig odafigyelt, nem mellesleg csodás kézügyességgel áldotta meg a sors. Mégsem az alkotásai maradtak meg bennem, hanem néhány apró, nehezen megfogható pillanat, amelyek évtizedekkel később is ugyanolyan elevenen élnek.
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