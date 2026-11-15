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5 figyelmeztető jel, hogy a testvéred ki akar túrni az örökségből
Unsplash

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5 figyelmeztető jel, hogy a testvéred ki akar túrni az örökségből

Váradi Petra
Írta 2026.11.15.
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Nem minden családi vita ártatlan nézeteltérés. Mutatjuk, milyen viselkedésből ismerheted fel, ha a testvéred megpróbál kiszorítani az örökségből.

Egy családi örökösödés ritkán szól kizárólag a vagyonról. Sokkal inkább arról, ki hogyan alakítja át a családi viszonyokat a szülők halála vagy súlyos betegsége után. Ilyenkor előfordulhat, hogy az egyik testvér fokozatosan magához ragadja az irányítást, miközben a többieket egyre inkább kizárja a fontos döntésekből. Vannak árulkodó viselkedésminták, amelyek arra utalhatnak, hogy valaki a saját érdekeit helyezi előtérbe az örökség felosztásakor.

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1. Minden ügyintézést magához vesz

Az egyik legfeltűnőbb figyelmeztető jel, amikor a testvéred minden családi és hivatalos ügyet egyedül akar intézni. Azt mondja, hogy nem szeretnétek feleslegesen terhelni magatokat, ezért inkább ő foglalkozik a papírokkal, a bankszámlákkal és az ingatlanokkal. Elsőre ez akár segítségnek is tűnhet, de ha közben nem tájékoztat a fontos fejleményekről, nem mutatja meg a dokumentumokat, és nem von be a döntésekbe, már érdemes gyanakodni. Különösen akkor, ha minden kérdésedre csak annyit válaszol: „Ne terheld magad vele, úgyis én intézem.”

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