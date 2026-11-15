5 szokás, amivel pont a siker előtt szabotálod magad

Ezt hívják önszabotázsnak, és ritkán néz ki drámainak. Inkább apró szokások sorozata, amiket könnyű észre sem venni.
1. Túlhajtod magad, mielőtt bárki kérné
Amint elindul valami jó – egy projekt felfut, egy kapcsolat elmélyül –, egyesek ösztönösen rákapcsolnak, és elkezdenek mindenkinél jobban teljesíteni, mintha folyamatosan bizonyítaniuk kellene, hogy megérdemlik a helyzetet. Ez a túlteljesítés rövid távon látványos eredményt hoz, hosszú távon viszont kiégéshez vezet, és pont azt a sikert üresíti ki, amiért küzdöttél. Ha azon kapod magad, hogy sosem elég a jó eredmény, és azonnal a következő, még nagyobb célra hajtasz, érdemes megállni egy pillanatra, és megkérdezni magadtól, kinek akarsz éppen megfelelni.
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