5 szokás, amivel pont a siker előtt szabotálod magad

A pszichológiában jól ismert jelenség, hogy amikor az életünk elkezd jóra fordulni, egy részünk pont ekkor kezd el finoman, szinte láthatatlanul dolgozni ellene.

Ezt hívják önszabotázsnak, és ritkán néz ki drámainak. Inkább apró szokások sorozata, amiket könnyű észre sem venni.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Túlhajtod magad, mielőtt bárki kérné

Amint elindul valami jó – egy projekt felfut, egy kapcsolat elmélyül –, egyesek ösztönösen rákapcsolnak, és elkezdenek mindenkinél jobban teljesíteni, mintha folyamatosan bizonyítaniuk kellene, hogy megérdemlik a helyzetet. Ez a túlteljesítés rövid távon látványos eredményt hoz, hosszú távon viszont kiégéshez vezet, és pont azt a sikert üresíti ki, amiért küzdöttél. Ha azon kapod magad, hogy sosem elég a jó eredmény, és azonnal a következő, még nagyobb célra hajtasz, érdemes megállni egy pillanatra, és megkérdezni magadtól, kinek akarsz éppen megfelelni.

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