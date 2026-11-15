5 csillagjegy, akik november második felében sokkal könnyebben hoznak döntést

November második felében öt csillagjegy számára végre tisztábbá válhat a kép: könnyebben felismerik, merre érdemes továbbindulniuk, és bátrabban mondanak igent vagy nemet a fontos kérdésekben.

Hetek óta halogatsz valamit? Nem vagy egyedül. A Merkúr és a Vénusz retrográd időszaka után sokaknál ugyanaz történik: felgyülemlik néhány elintézetlen ügy, és egyszerre csak nem tudjuk, merre induljunk tovább. November második felében ez az állapot kezd oldódni, ahogy mindkét bolygó visszatér direkt mozgásba. Nem varázsütésre simulnak el a dolgok, de öt csillagjegynél érezhetően könnyebbé válik a fejben való rendrakás.

Ez a 3 csillagjegy inkább egyedül küzd, mint hogy segítséget kérjen A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Skorpió

A Skorpiók számára a november második fele a belső tisztánlátás időszaka lehet. A jegyükben járó Merkúr november 13-án befejezi hátráló mozgását, így a korábban kuszának tűnő gondolatok és elakadt beszélgetések is rendeződhetnek. Könnyebben felismerhetik, mit szeretnének valójában, és nem halogatják tovább a régóta esedékes döntéseket. Legyen szó munkáról, egy fontos kapcsolatról vagy személyes célokról, most bátrabban vállalhatják a véleményüket.

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