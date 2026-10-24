5 jel, hogy a megérzéseidre kell hallgatnod egy ajánlatnál

Egy tizedmásodperc is elég lehet ahhoz, hogy kialakuljon bennünk az első benyomás egy ismeretlen arcról. Willis és Todorov 2006-os, a Psychological Science folyóiratban megjelent kutatásában a résztvevők 100, 500 vagy 1000 ezredmásodpercig láthattak arcokat. A kutatók azt találták, hogy már a legrövidebb megfigyelés után kialakult vélemények is erősen hasonlítottak a hosszabb megfigyelés során születettekre. A több idő ugyanakkor növelte az ítélkezők magabiztosságát, és árnyaltabbá, gyakran negatívabbá tette a benyomásokat. Fontos azonban, hogy a vizsgálat az első benyomások közötti egyetértést mérte, nem azt, mennyire voltak pontosak ezek az ítéletek.
Az első megérzés tehát gyorsan megszülethet, de nem tévedhetetlen. Az agy korábbi tapasztalataink alapján villámgyorsan dolgozza fel a jeleket, ám egy új munkaajánlat, üzleti kapcsolat vagy randi esetében érdemes a kezdeti benyomást a későbbi tapasztalatokkal is összevetni.
1. A testeden érzed meg előbb, mint ahogy a fejedben megfogalmaznád
Ha egy ajánlat hallatán összeszorul a gyomrod, elered a tenyered vagy hirtelen fáradtság önt el, miközben a szavak maguk teljesen rendben hangzanak, érdemes odafigyelni. A testi tünetek gyakran megelőzik a tudatos gondolkodást, mert az idegrendszerünk a verbális feldolgozás előtt reagál a helyzet apró, néha alig észrevehető inkonzisztenciáira.
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