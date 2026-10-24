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5 jel, hogy a megérzéseidre kell hallgatnod egy ajánlatnál
Unsplash

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5 jel, hogy a megérzéseidre kell hallgatnod egy ajánlatnál

Farkas Izabella
Írta 2026.10.24.
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Már egy tizedmásodperc alatt kialakulhat az első benyomásunk valakiről, de vajon mennyire bízhatunk a megérzéseinkben? A pszichológiai kutatások érdekes választ adnak.

Egy tizedmásodperc is elég lehet ahhoz, hogy kialakuljon bennünk az első benyomás egy ismeretlen arcról. Willis és Todorov 2006-os, a Psychological Science folyóiratban megjelent kutatásában a résztvevők 100, 500 vagy 1000 ezredmásodpercig láthattak arcokat. A kutatók azt találták, hogy már a legrövidebb megfigyelés után kialakult vélemények is erősen hasonlítottak a hosszabb megfigyelés során születettekre. A több idő ugyanakkor növelte az ítélkezők magabiztosságát, és árnyaltabbá, gyakran negatívabbá tette a benyomásokat. Fontos azonban, hogy a vizsgálat az első benyomások közötti egyetértést mérte, nem azt, mennyire voltak pontosak ezek az ítéletek.

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Az első megérzés tehát gyorsan megszülethet, de nem tévedhetetlen. Az agy korábbi tapasztalataink alapján villámgyorsan dolgozza fel a jeleket, ám egy új munkaajánlat, üzleti kapcsolat vagy randi esetében érdemes a kezdeti benyomást a későbbi tapasztalatokkal is összevetni.

1. A testeden érzed meg előbb, mint ahogy a fejedben megfogalmaznád

Ha egy ajánlat hallatán összeszorul a gyomrod, elered a tenyered vagy hirtelen fáradtság önt el, miközben a szavak maguk teljesen rendben hangzanak, érdemes odafigyelni. A testi tünetek gyakran megelőzik a tudatos gondolkodást, mert az idegrendszerünk a verbális feldolgozás előtt reagál a helyzet apró, néha alig észrevehető inkonzisztenciáira.

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Nem kell azonnal pánikba esni, de ha a testi jelzés és a szavak nincsenek összhangban, érdemes időt kérni a döntéshez.

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