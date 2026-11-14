Friss nyugdíjas vagy? Ezekre figyelj, ha plusz juttatást szeretnél igényelni

Nem minden nyugdíjasoknak járó juttatás érkezik automatikusan. Ezeket az ügyintézési tudnivalókat érdemes ismerned, mielőtt benyújtod a kérelmedet.

Sokan csak a nyugdíjba vonulás után szembesülnek azzal, hogy az öregségi nyugdíj mellett bizonyos feltételekkel további támogatásokra vagy kedvezményekre is jogosultak lehetnek. Ilyenkor azonban nem mindig egyértelmű, hová kell fordulni, milyen dokumentumokra van szükség, és mennyi időt vehet igénybe az ügyintézés. Érdemes már a nyugdíjazás környékén tájékozódni, hiszen egyes juttatásokat külön kérelemmel kell igényelni, és nem járnak automatikusan.

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Miért fontos időben tájékozódni?

A nyugdíjba vonulás önmagában is több adminisztratív feladattal járhat: ide tartozik a szolgálati idő és a kereseti adatok ellenőrzése, a nyugdíj megállapítása, valamint az első folyósítás előkészítése. Ha valaki emellett valamilyen kiegészítő ellátásra, támogatásra vagy kedvezményre is jogosult lehet, annak feltételeit külön érdemes megvizsgálnia.

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