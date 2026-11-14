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Hányszor kerestél rá szakítás után az exedre? Ezt mutatja a túllépésedről
Pixabay

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Hányszor kerestél rá szakítás után az exedre? Ezt mutatja a túllépésedről

Váradi Petra
Írta 2026.11.14.
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Naponta ellenőrzöd az exed profilját, vagy már hónapok óta rá sem kerestél? A szokásod többet árulhat el a szakítás feldolgozásáról, mint gondolnád.

Szakítás után sokan megfogadják, hogy többé nem néznek rá a másik közösségi oldalaira, nem érdeklődnek közös ismerősöknél, és nem próbálják kideríteni, mi történik az exük életében. Aztán eltelik néhány nap, és mégis ott találják magukat a profilja előtt. De vajon mit jelent, ha hetente többször, havonta egyszer vagy már egyáltalán nem keresel rá a korábbi partneredre? A viselkedésed sokat elárulhat arról, hogyan dolgozod fel a szakítást, és hol tartasz az elengedés folyamatában.

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Ha naponta többször is megnézed a profilját

Ha szinte minden nap rákeresel az exedre, megnézed a történeteit, az új képeit, vagy azt figyeled, kik kedvelik a bejegyzéseit, valószínűleg még erősen foglalkoztat a korábbi kapcsolatod. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy vissza szeretnél menni hozzá, de arra utalhat, hogy érzelmileg még nem sikerült teljesen eltávolodnod tőle. Lehet, hogy tudni akarod, hiányzol-e neki, boldogabb-e nélküled, vagy már megjelent-e valaki más az életében.

A rendszeres ellenőrzés mögött gyakran a bizonytalanság áll. Minden új információtól azt várod, hogy közelebb visz a megnyugváshoz, ám sokszor éppen az ellenkezője történik: egy új fotó, egy közös program vagy egy sejtelmes bejegyzés ismét elindítja a gondolatokat.

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Ha azt veszed észre, hogy a profilja ellenőrzése után rosszabbul érzed magad, érdemes tudatosan megszakítani ezt a szokást.

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Unsplash

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