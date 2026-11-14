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5 csillagjegy, aki nem szeret tartozni senkinek
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5 csillagjegy, aki nem szeret tartozni senkinek

Farkas Izabella
Írta 2026.11.14.
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Pénz, segítség vagy egy apró gesztus – számukra fontos, hogy minden tartozást rendezzenek. Mutatjuk, mely csillagjegyek ilyenek!

Vannak, akiknek kifejezetten kellemetlen érzés, ha szívességgel, pénzzel vagy akár csak egy apró gesztussal tartoznak valakinek. Szeretik maguk intézni a dolgaikat, és fontos számukra, hogy senki ne érezhesse úgy, hogy lekötelezték őket. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen nehezen viseli az adósság érzését, és mindent megtesz azért, hogy tiszta legyen a számla.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

Bak

A Bak számára az önállóság és a megbízhatóság alapvető értékek, ezért különösen rosszul érzi magát, ha valakinek tartozik. Legyen szó pénzről, segítségről vagy egy apró szívességről, szeret mindent pontosan viszonozni, és nem szívesen hagy nyitott kérdéseket maga után. Nem azért utasítja el mások támogatását, mert nem értékeli, hanem mert fontos számára, hogy a saját lábán álljon. Ha mégis segítséget kér, biztos lehetsz benne, hogy nem felejti el, és előbb-utóbb meghálálja.

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