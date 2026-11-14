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Jön a karácsonyi dömping a futárcégeknél – így rendelj okosan, hogy időben megérkezzen a csomagod
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Jön a karácsonyi dömping a futárcégeknél – így rendelj okosan, hogy időben megérkezzen a csomagod

Váradi Petra
Írta 2026.11.14.
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Nem szeretnéd, hogy csak karácsony után fusson be az ajándék? Ezekre a határidőkre és apró trükkökre figyelj, ha időben szeretnéd megkapni a csomagodat!

A karácsony előtti hetekben nemcsak az üzletekben, hanem a futárcégeknél is egyre nagyobb lesz a forgalom. A Black Friday, az ünnepi akciók és az ajándékvásárlási láz miatt ilyenkor rengeteg csomagot kell rövid idő alatt célba juttatni. Ha nem szeretnéd, hogy az ajándékod csak karácsony után érkezzen meg, érdemes néhány szabályt betartanod. Mutatjuk, mikor rendelj, milyen szállítási módot válassz, és mire figyelj, hogy elkerüld az ünnepi csomagkáoszt.

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Miért telítődnek a futárcégek?

November végétől egészen karácsonyig az év egyik legforgalmasabb időszakát élik a futárszolgálatok. A Black Friday és a Cyber Monday akciói már önmagukban is hatalmas rendelési hullámot indítanak el, ezt követik a karácsonyi ajándékvásárlások. Ráadásul egyre többen választják az online rendelést a zsúfolt üzletek helyett, így a szokásosnál jóval több küldeményt kell feldolgozniuk a szolgáltatóknak.

A megnövekedett forgalom nemcsak a futárok munkáját nehezíti meg. A raktárakban és depókban is több csomagot kell szortírozni, miközben a csomagautomaták és átvételi pontok kapacitása is véges. Hiába dolgoznak a cégek megerősített létszámmal, a megnövekedett árumennyiség miatt könnyebben alakulhatnak ki torlódások.

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