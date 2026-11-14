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Pillanatok alatt kihűl a fürdőszobád a hideg reggeleken? Ez a filléres trükk bent tartja a meleget
iStock

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Pillanatok alatt kihűl a fürdőszobád a hideg reggeleken? Ez a filléres trükk bent tartja a meleget

Váradi Petra
Írta 2026.11.14.
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A fürdőszobák jellemzően a lakás leghidegebb, leghamarabb kihűlő helyiségei, és ennek egészen konkrét, fizikai oka van.

A hideg reggeleken különösen kellemetlen, amikor a fürdőszoba pillanatok alatt elveszíti a kellemes melegét. Szerencsére nem kell drága fűtőberendezésre költened: egy egyszerű, filléres megoldással tovább bent tarthatod a meleget, és komfortosabbá teheted a helyiséget.

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A fürdőszoba sokszor kisebb alapterületű, csempézett, és gyakran van benne ablak vagy szellőzőnyílás, ami önmagában is hideget enged be. De a legnagyobb hőveszteség nem is ott keletkezik, ahol gondolnánk. A bejárati ajtó alján lévő pár milliméteres rés önmagában elég ahhoz, hogy a folyosóról beáramló hidegebb levegő folyamatosan kiszorítsa a felmelegedett levegőt. Ez olyan, mintha egy résnyire nyitva hagynád az ablakot fűtés közben.

Nő zuhanyzás közben
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