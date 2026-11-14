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A 3 legforróbb fejű csillagjegy – nagyon könnyen dühbe gurulnak
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A 3 legforróbb fejű csillagjegy – nagyon könnyen dühbe gurulnak

Váradi Petra
Írta 2026.11.14.
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Egy rossz szó, és máris kitör a vihar? Az asztrológia szerint ez a három csillagjegy különösen lobbanékony természetű.

Vannak, akik képesek higgadtan kezelni a legidegesítőbb helyzeteket is, másoknál viszont elég egy rossz szó, és máris elszakad a cérna. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyekre különösen jellemző a lobbanékony természet és a heves érzelmi reakció. Lássuk, kik azok, akiknek nem mindig könnyű megőrizniük a hidegvérüket!

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Kos

A Kos az egyik leghíresebb hirtelen haragú csillagjegy, ami nem is meglepő, hiszen a Mars, vagyis a cselekvés és a küzdelem bolygója uralja. Nem szeret várni, nehezen viseli az igazságtalanságot, és ha valaki az útjába áll, könnyen elveszítheti a türelmét. Indulatai gyakran pillanatok alatt törnek felszínre, ilyenkor pedig hajlamos olyasmit is kimondani, amit később megbán. Szerencsére a Kos haragja általában nem tart sokáig: amilyen gyorsan felrobban, olyan gyorsan le is nyugszik. Nem szeret sokáig neheztelni, inkább továbblép, mintha mi sem történt volna.

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