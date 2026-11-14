„A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem

Fúj
Kínos jelenet volt, amikor a szomszédnéni – látva a gömbölyödő pocakomat – megkérdezte, hogy papás szülésünk lesz-e, amire én igennel válaszoltam, miközben a férjem jó hangosan közölte, hogy „Fúj, dehogyis!” Aztán elképedve egymásra néztünk, és a szomszédnéni jó érzékkel gyorsan el is osont, mert látta, hogy itt gáz van.
Egész délután veszekedtünk. Én sírtam, mert a férjem jól tudta, mennyire félek a szüléstől, és nekem meg sem fordult a fejemben, hogy ő nem lesz ott velem. És mi az, hogy neki a gyerekünk születése „fúj”?!
Nem tudtam mit tenni, hajthatatlan volt. Elmondta, hogy ne haragudjak, de számára a szülés egy undorító, visszataszító dolog, és nem akar engem „abban a helyzetben” látni. Végül a nővérem volt bent velem, de a szívem mélyén a mai napig neheztelek a férjemre emiatt.
Olvass még a témában
A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható!
Ezt hozza 2026. november 4. a numerológia szerint: tanulás és elmélyülés
7 növény, amelyet a hagyományok a szerelemhez és a párkapcsolati harmóniához kötnek
A pillanat, amikor rájössz: a gyereked nemcsak idősebb, hanem sokkal önállóbb is lett
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.