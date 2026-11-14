november 14. Aliz napja Ma: 9°C Holnap: 8°C
november 14. Aliz napja Ma: 9°C Holnap: 8°C
„A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem
Unsplash

Címlap / Életmód / Család / „A férjem közölte, hogy ő nem fog...

„A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem

Szőke Angéla
Írta 2026.11.14.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Sok férfi tartja magát jó apának, miközben fogalma sincs, neki mennyivel könnyebb dolga van. Az alábbi történet egy anya szemszögéből mutatja be, milyen az, amikor a gyereknevelés terhe egyenlőtlenül oszlik meg egy párkapcsolatban.

Fúj

Kínos jelenet volt, amikor a szomszédnéni – látva a gömbölyödő pocakomat – megkérdezte, hogy papás szülésünk lesz-e, amire én igennel válaszoltam, miközben a férjem jó hangosan közölte, hogy „Fúj, dehogyis!” Aztán elképedve egymásra néztünk, és a szomszédnéni jó érzékkel gyorsan el is osont, mert látta, hogy itt gáz van.

Zsíros konyharuha? Ez a filléres trükk oldja meg

Egész délután veszekedtünk. Én sírtam, mert a férjem jól tudta, mennyire félek a szüléstől, és nekem meg sem fordult a fejemben, hogy ő nem lesz ott velem. És mi az, hogy neki a gyerekünk születése „fúj”?!

Nem tudtam mit tenni, hajthatatlan volt. Elmondta, hogy ne haragudjak, de számára a szülés egy undorító, visszataszító dolog, és nem akar engem „abban a helyzetben” látni. Végül a nővérem volt bent velem, de a szívem mélyén a mai napig neheztelek a férjemre emiatt.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akinél a kedvesség sokszor csak maszk

Ezeket olvassák most

5 csillagjegy, akiknek egyetlen beszélgetés megváltoztathatja a november végét

5 csillagjegy, akiknek egyetlen beszélgetés megváltoztathatja a november végét

Az év egyik legnagyobb felismerését hozza el 5 csillagjegynek a Nyilas időszaka

Az év egyik legnagyobb felismerését hozza el 5 csillagjegynek a Nyilas időszaka

Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől

Válassz egy tarotlapot, és megtudhatod, mi tart vissza a továbblépéstől

Soha többé fodrász: tíz éve megfogadtam, most mégis megszegtem

Soha többé fodrász: tíz éve megfogadtam, most mégis megszegtem

A 12 csillagjegy rangsora: velük jobb nem ujjat húzni, ha elárulod a bizalmukat

A 12 csillagjegy rangsora: velük jobb nem ujjat húzni, ha elárulod a bizalmukat

Napi horoszkóp 2026. november 14. – Végre fellélegezhetünk

Napi horoszkóp 2026. november 14. – Végre fellélegezhetünk

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.