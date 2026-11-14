„A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem

Sok férfi tartja magát jó apának, miközben fogalma sincs, neki mennyivel könnyebb dolga van. Az alábbi történet egy anya szemszögéből mutatja be, milyen az, amikor a gyereknevelés terhe egyenlőtlenül oszlik meg egy párkapcsolatban.

Fúj

Kínos jelenet volt, amikor a szomszédnéni – látva a gömbölyödő pocakomat – megkérdezte, hogy papás szülésünk lesz-e, amire én igennel válaszoltam, miközben a férjem jó hangosan közölte, hogy „Fúj, dehogyis!” Aztán elképedve egymásra néztünk, és a szomszédnéni jó érzékkel gyorsan el is osont, mert látta, hogy itt gáz van.

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Egész délután veszekedtünk. Én sírtam, mert a férjem jól tudta, mennyire félek a szüléstől, és nekem meg sem fordult a fejemben, hogy ő nem lesz ott velem. És mi az, hogy neki a gyerekünk születése „fúj”?!

Nem tudtam mit tenni, hajthatatlan volt. Elmondta, hogy ne haragudjak, de számára a szülés egy undorító, visszataszító dolog, és nem akar engem „abban a helyzetben” látni. Végül a nővérem volt bent velem, de a szívem mélyén a mai napig neheztelek a férjemre emiatt. Olvass még a témában A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható! Ezt hozza 2026. november 4. a numerológia szerint: tanulás és elmélyülés 7 növény, amelyet a hagyományok a szerelemhez és a párkapcsolati harmóniához kötnek A pillanat, amikor rájössz: a gyereked nemcsak idősebb, hanem sokkal önállóbb is lett

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