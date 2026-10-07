Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

2027-től jelentősen emelkedhet a nyugdíjminimum, és a 146 ezer forint alatti nyugdíjakra is sávos korrekció jöhet – mutatjuk a tervezett összegeket.

2027. január 1-jétől a bejelentett tervek szerint több mint négyszeresére, 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedne az öregségi nyugdíj legkisebb összege, emellett sávosan emelkednének a nyugdíjminimum feletti, de még mindig alacsony nyugdíjak is. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a teljes intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érintene, a végrehajtás pontos részletei azonban még nem ismertek, azokat a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó jogszabály fogja majd rendezni. Mi történik pontosan a nyugdíjminimummal?

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Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint 2027. január 1-jétől emelkedne a nyugdíjminimum, a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása, az időskorúak járadéka és a nyugdíj alapján számolt árvaellátás is: a legkisebb teljes nyugdíj összegét a tervek szerint a jelenlegi összeg több mint négyszeresére, 120 ezer forintra emelnék.

A jelenleg érvényes, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum 2008 óta változatlan, így ez a lépés valóban jelentős átalakítást jelentene a legalacsonyabb ellátások szintjén, amennyiben a terv a bejelentett formában valósul meg.

Fontos ugyanakkor tisztázni, kikre vonatkozna ez a 120 ezer forintos összeg. A résznyugdíjra jelenleg sem vonatkozik az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegére vonatkozó garancia, ezért a 120 ezer forintos új minimumot sem érdemes automatikusan minden résznyugdíj alsó határaként értelmezni. A 120 ezer forintos minimum a tervek szerint az öregségi nyugdíjban részesülőkre, illetve a 65 év feletti, rokkantsági ellátásban részesülőkre vonatkozna. Olvass még a témában Apró nyomok nagysága – Momentumok, amikre örökre emlékezni fogok Ezt hozza 2026. szeptember 17. a numerológia szerint: beteljesülés és lezárás A szakértő szerint ez a 7 hobbi a lelki békéd titka – Te hányat űzöl közülük? Nem bírom nézni a legjobb barátnőm zsíros haját – hogy hozzam szóba a témát?

Hogyan működne a sávos emelés 146 ezer forintig?

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A nyugdíjminimum emelése mellett a kormány egy sávos korrekciós rendszer bevezetését is tervezi azok számára, akiknek a nyugdíja ugyan meghaladná majd a 120 ezer forintot, de még mindig alacsonynak számítana. Ennek lényege, hogy a 120 ezer forint feletti, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak esetében sávos emelést tervez a kormány, amit Kármán András pénzügyminiszter ismertetett a kormány nyugdíjfejlesztési terveiről szóló bejelentésében.

A bejelentés szerint a sávok a következőképpen alakulnának:

Akinek az ellátása a januári inflációkövető emelés után sem érné el a 108 000 forintot , annak 120 000 forintra emelnék az összegét.

, annak 120 000 forintra emelnék az összegét. 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjaknál 12 ezer forintos emelés jönne.

jönne. 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forinttal nőne az ellátás, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer forintos emelést adnának.

nőne az ellátás, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer forintos emelést adnának. 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lenne az emelés, 140 és 146 ezer forint között pedig minden érintett nyugdíját 146 ezer forintra emelnék.

Lényeges részlet, hogy a sorrend számít: a sávos emelést a szokásos januári nyugdíjemelés után kell majd kiszámítani, ami azt jelenti, hogy egy januári általános emelés után például 120 ezer forintra kerülő nyugdíj nem feltétlenül marad 120 ezer forint, hiszen további korrekció is következhet.

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