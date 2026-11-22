Vannak, akik magabiztosnak, határozottnak és rendíthetetlennek tűnnek, miközben belül folyamatosan kételkednek önmagukban. Bizonyos visszatérő mondataik azonban elárulhatják, hogy a magabiztos külső mögött valójában sokkal több bizonytalanság rejtőzik, mint gondolnád.
1. „Te mit csinálnál a helyemben?”
Ez a kérdés önmagában teljesen ártatlan, hiszen mindenki kér néha tanácsot. A probléma akkor kezdődik, amikor valaki szinte minden apró döntés előtt felteszi, a reggeli kávé választásától a munkahelyi e-mail megfogalmazásáig. A folyamatos megerősítéskeresés arra utal, hogy az illető nem bízik a saját ítélőképességében, és inkább mások válaszaiba kapaszkodik, mintsem vállalná a kockázatot, hogy esetleg téved.
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