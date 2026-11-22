Összeszedtünk 5 gyakran elhangzó mondatot, amelyek mögött mélyebb önbizalomhiány húzódhat meg. Lehet, hogy te is hallottad már őket?

Vannak, akik magabiztosnak, határozottnak és rendíthetetlennek tűnnek, miközben belül folyamatosan kételkednek önmagukban. Bizonyos visszatérő mondataik azonban elárulhatják, hogy a magabiztos külső mögött valójában sokkal több bizonytalanság rejtőzik, mint gondolnád.

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1. „Te mit csinálnál a helyemben?”

Ez a kérdés önmagában teljesen ártatlan, hiszen mindenki kér néha tanácsot. A probléma akkor kezdődik, amikor valaki szinte minden apró döntés előtt felteszi, a reggeli kávé választásától a munkahelyi e-mail megfogalmazásáig. A folyamatos megerősítéskeresés arra utal, hogy az illető nem bízik a saját ítélőképességében, és inkább mások válaszaiba kapaszkodik, mintsem vállalná a kockázatot, hogy esetleg téved.

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