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Felnőtt vagyok, de néha lövésem sincs, mit csinálok. Egyedül vagyok ezzel?
Unsplash

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Felnőtt vagyok, de néha lövésem sincs, mit csinálok. Egyedül vagyok ezzel?

Schuster Borka
Írta 2026.11.01.
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Befizetendő számlák, fontos döntések, egy egész élet, amit valahogy működtetni kellene – miközben belül egy ötéves gyerek áll tanácstalanul a konyha közepén. Vajon tényleg mindenki csak improvizál, vagy mi vagyunk az egyetlen kivétel?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Fogalmam sincs, mikor jött el az életemben, amikor elkezdték azt gondolni rólam az emberek, hogy nem kell pontos instrukciókat adniuk az élethez. Egyszerűen csak rám bíznak dolgokat. Befizetendő számlákat, fontos döntéseket, egy egész életet, amit valahogy működtetni kellene. Te pedig bólogatsz, hogy persze, megoldom, miközben belül egy ötéves gyerek áll tanácstalanul a konyha közepén, és azt kérdezi, hogy de most akkor mit eszünk vacsorára?

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A legfurcsább az egészben, hogy kívülről nézve valószínűleg teljesen normális felnőttnek tűnök. Tudok időpontot foglalni, adózni, ügyeket intézni, és ha kell, még azt is magabiztosan megmondom, hogy melyik mosási programot kell használni a törölközőkhöz. Legalábbis többnyire.

Aztán történik valami teljesen hétköznapi – például elromlik egy csap, kapok egy hivatalos levelet, vagy rájövök, hogy elfogyott a mosogatószer –, és hirtelen úgy érzem, mintha valaki átadott volna egy használati utasítás nélküli háztartást.

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És most kihez kell fordulni? Ezt nekem kell tudnom? Mások is csak rákeresnek a Google-ben, vagy van valami titkos felnőttcsoport, ahol ezeket megbeszélik?

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