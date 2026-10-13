október 13. Kálmán, Ede napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☀️
október 13. Kálmán, Ede napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☀️
Feleség vagyok, nem projektmenedzser – Hogyan lett a nőkből a háztartás titkárnője?
iStock

Címlap / Életmód / Család / Feleség vagyok, nem projektmenedzser –...

Feleség vagyok, nem projektmenedzser – Hogyan lett a nőkből a háztartás titkárnője?

Schuster Borka
Írta 2026.10.13.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Van az a pont egy kapcsolatban, amikor az ember rájön, hogy nem is azzal van a legtöbb dolga, amit ténylegesen meg kell csinálnia, hanem azzal, hogy fejben tartsa, mit kellene megcsinálni. Ezt nevezzük láthatatlan munkának – és minden statisztika egyértelműen azt mutatja, hogy ezt a munkát a családban döntő mértékben a nő végzi.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Elfogyott a mosószer. Be kell jelentkezni a gyerekorvoshoz. Jövő héten szülői értekezlet. Ki kell mosni az ágyneműt. A számlát még nem fizettük be. Elfogyott a macskaeledel. A gyereknek kinőtte a cipőjét. Mikor is volt utoljára fogorvosnál?

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni

Ezt nevezzük láthatatlan munkának: mindent, amit mikor elvégeztünk, még nincs is feltétlenül látszata, csak ahhoz kellett, hogy ne hulljon szét az életünk. És minden elemzés, felmérés és statisztika egyértelműen azt mutatja, hogy ezt a láthatatlan munkát a családban döntő mértékben a nő végzi.

Nem azért, mert ő szereti jobban a házimunkát. Nem azért, mert veleszületett képessége lenne arra, hogy fejben vezessen egy közepes méretű logisztikai vállalatot. Egyszerűen valahogy kialakult, hogy ő lett a család emlékezete.

Olvass még a témában

Én ezt nevezem háztartási titkárnő-szerepnek

Mert van különbség aközött, hogy két ember megosztja a feladatokat, és aközött, hogy az egyik ember kiosztja és nyomon követi a feladatokat. Az elsőben két felnőtt működik együtt. A másodikban van egy felnőtt, aki menedzsel, és egy másik, akinek meg lehet mondani, mit kell csinálnia.

És ez azért különösen alattomos, mert kívülről akár teljesen igazságosnak is tűnhet. „De hát ő is mosogat.” „Ő is elviszi a gyereket edzésre.” „Ő is bevásárol.”

Csakhogy ki tudja, hogy mikor kell bevásárolni? Ki veszi észre, hogy elfogyott valami? Ki gondol arra, hogy a gyereknek két hét múlva születésnapja van, és még nincs ajándék? Ki szervezi meg az ajándékot, a tortát, a vendégeket, és ki emlékezteti a másikat, hogy ne felejtse el elhozni a süteményt?

Ez az úgynevezett mentális teher, és szerintem sokkal nehezebb megosztani, mint egy mosogatógép kipakolását.

Mert a tényleges munkát el lehet osztani: egyik nap te csinálod, a másikon én. Azt viszont nem olyan egyszerű, hogy „te gondolj arra, amire én nem gondolok”.

Nő törölget
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/2
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

Ezeket olvassák most

6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba

6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba

Beszürkült a fehér függöny? Újra fehér lesz ezzel a házi praktikával

Beszürkült a fehér függöny? Újra fehér lesz ezzel a házi praktikával

Napi horoszkóp 2026. október 13. – Új irányba indulhatsz

Napi horoszkóp 2026. október 13. – Új irányba indulhatsz

3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel

3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel

3 csillagjegy, akit ősszel egy régi barát árulása érhet váratlanul

3 csillagjegy, akit ősszel egy régi barát árulása érhet váratlanul

4 csillagjegy, aki évekig emlékszik rá, mit mondtál neki

4 csillagjegy, aki évekig emlékszik rá, mit mondtál neki

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.