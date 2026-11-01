Gyerek képernyőidő? Talán előbb azt kellene megnéznünk, mennyit telefonoznak a szülők

Aki a gyerektől azt várja, hogy tegye le a készüléket, de maga nem képes rá, az nem nevelést csinál, hanem példát mutat, csak éppen rosszat.
Amit a kutatások mutatnak
Az amerikai gyermekorvosok szervezete, az American Academy of Pediatrics 2016-ban kiadott ajánlása szerint 18 hónapos kor alatt kerülni kell a digitális médiát. Két és öt év között napi legfeljebb egy óra javasolt, a nagyobbaknál pedig következetes, ésszerű korlátok.
2014-ben egy bostoni kutatócsoport 15 gyorsétteremben figyelte meg, hogyan viselkednek a családok étkezés közben. Az 55 megfigyelt családból 40-ben a szülők a saját eszközükbe merültek, és majdnem egyharmaduk végig használta a telefonját az étkezés alatt. Egyes gyerekek csendben ettek, mások rosszalkodtak, hogy magukra vonják a figyelmet. Ez egy kicsi vizsgálat volt, de a kép elég beszédes.
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Egy másik, 170 amerikai kétszülős családot vizsgáló kutatás szerint a szülők többsége naponta legalább egyszer elismerte, hogy a technológia megszakítja a gyerekkel való beszélgetést vagy játékot. Közel a felük, 48 százalék napi három vagy több megszakítást említett, és csak 11 százalék mondta, hogy nála ez egyáltalán nem fordul elő. A gyerekek átlagosan három évesnél kicsit idősebbek voltak.
Már az alacsony szintű megszakítás is összefüggött több viselkedési problémával, például túlérzékenységgel, ingerlékenységgel, hiperaktivitással és nyafogással. Fontos tudni, hogy a vizsgálat nem bizonyítja az ok-okozati kapcsolatot, de az összefüggés ott van.
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