Nyerésre állnál egy családi kvízestén? Teszteld a tudásodat!

Van az a pillanat minden családi összejövetelen, amikor valaki előveszi a kvízkártyákat, és hirtelen mindenki szakértővé válik a saját asztalánál. Mi most nem várjuk meg a következő vacsorát: összeállítottunk egy válogatást, amivel azonnal kiderül, hol tartasz.
A kérdések között kalandozunk a világ tájain, visszaugrunk a történelembe, benézünk a konyhába, és felidézünk néhány klasszikus filmes és irodalmi pillanatot is. Nincs szükség enciklopédikus tudásra, csak jó megfigyelőkészségre és egy kis bátorságra.
A cél nem a tökéletes eredmény, hanem az, hogy közben felidézz pár érdekességet, amit aztán büszkén bevethetsz a következő társasági összejövetelen. Lássuk, hányat tudsz a tíz kérdésből!
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Melyik két óceánt köti össze a Panama-csatorna?
A csatorna mintegy 80 kilométer hosszú, és jelentősen lerövidíti a hajók útját, mivel nem kell megkerülni Dél-Amerikát.
Melyik várost nevezik hagyományosan „Örök Városnak”?
Rómát már az ókorban is így emlegették, utalva arra, hogy a város a hét dombon fekve évezredeken át fennmaradt és virágzott.
Melyik a Föld legkisebb óceánja?
A Jegestenger (Arktikus-óceán) a legkisebb a világ óceánjai közül, nagy részét jelentős időszakokban jég borítja.
Melyik dél-amerikai országban található a híres inka romváros, Machu Picchu?
Machu Picchu Peru területén, a hegyekben magasan fekszik, és az inka civilizáció egyik legismertebb öröksége, amelyet UNESCO világörökségi helyszínként tartanak nyilván.
Melyik fém az egyetlen, amely folyékony halmazállapotú szobahőmérsékleten?
A higanyt régen kéneső néven is ismerték, és hőmérőkben, valamint különféle ipari eszközökben használták a múltban.
Ki írta a „Hamlet” című drámát?
William Shakespeare műve a dán királyfi bosszútörténetét meséli el, és olyan híres sorokat tartalmaz, mint a „Lenni vagy nem lenni”.
Hány billentyűje van egy klasszikus zongorának?
A hagyományos zongorák 88 billentyűvel rendelkeznek, ebből 52 fehér és 36 fekete.
Melyik évben ért véget a második világháború?
A háború 1945-ben zárult le, miután Japán szeptemberben hivatalosan is kapitulált a szövetséges hatalmak előtt.
Melyik a szárazföld legmagasabb élő állata?
A zsiráf akár 5-6 méter magasra is megnőhet, hosszú nyaka segít abban, hogy a fák lombkoronájában lévő levelekhez is hozzáférjen.
Melyik vitamin hiánya okozza a skorbutot?
A C-vitamin-hiány okozta skorbut régen gyakran sújtotta a hosszú tengeri utakon lévő tengerészeket, amíg rá nem jöttek a citrusfélék fogyasztásának jótékony hatására.
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