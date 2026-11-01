Nyerésre állnál egy családi kvízestén? Teszteld a tudásodat!

10 vegyes kérdés földrajzból, történelemből, irodalomból és gasztronómiából. Kiderül, te vinnéd-e haza a családi kvízest fődíját.

Van az a pillanat minden családi összejövetelen, amikor valaki előveszi a kvízkártyákat, és hirtelen mindenki szakértővé válik a saját asztalánál. Mi most nem várjuk meg a következő vacsorát: összeállítottunk egy válogatást, amivel azonnal kiderül, hol tartasz.

Skorpió hava a szerelemben: mit hoz a csillagjegyednek? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kérdések között kalandozunk a világ tájain, visszaugrunk a történelembe, benézünk a konyhába, és felidézünk néhány klasszikus filmes és irodalmi pillanatot is. Nincs szükség enciklopédikus tudásra, csak jó megfigyelőkészségre és egy kis bátorságra.

A cél nem a tökéletes eredmény, hanem az, hogy közben felidézz pár érdekességet, amit aztán büszkén bevethetsz a következő társasági összejövetelen. Lássuk, hányat tudsz a tíz kérdésből! Olvass még a témában Felveszed a versenyt egy popkultúra-guruval? Teszteld a tudásodat! „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? Magyarország legviccesebb helynevei – 5 név, amin sírva nevettünk Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!

0% Melyik két óceánt köti össze a Panama-csatorna? Az Indiai- és a Csendes-óceánt Az Atlanti- és a Csendes-óceánt Az Atlanti- és az Indiai-óceánt Helyes! Helytelen! A csatorna mintegy 80 kilométer hosszú, és jelentősen lerövidíti a hajók útját, mivel nem kell megkerülni Dél-Amerikát. Tovább >> Melyik várost nevezik hagyományosan „Örök Városnak”? Róma Athén Isztambul Helyes! Helytelen! Rómát már az ókorban is így emlegették, utalva arra, hogy a város a hét dombon fekve évezredeken át fennmaradt és virágzott. Tovább >> Melyik a Föld legkisebb óceánja? A Jegestenger (Arktikus-óceán) Az Indiai-óceán A Déli-óceán Helyes! Helytelen! A Jegestenger (Arktikus-óceán) a legkisebb a világ óceánjai közül, nagy részét jelentős időszakokban jég borítja. Tovább >> Melyik dél-amerikai országban található a híres inka romváros, Machu Picchu? Ecuador Peru Bolívia Helyes! Helytelen! Machu Picchu Peru területén, a hegyekben magasan fekszik, és az inka civilizáció egyik legismertebb öröksége, amelyet UNESCO világörökségi helyszínként tartanak nyilván. Tovább >> Melyik fém az egyetlen, amely folyékony halmazállapotú szobahőmérsékleten? Ólom Cink Higany Helyes! Helytelen! A higanyt régen kéneső néven is ismerték, és hőmérőkben, valamint különféle ipari eszközökben használták a múltban. Tovább >> Ki írta a „Hamlet” című drámát? Christopher Marlowe Ben Jonson William Shakespeare Helyes! Helytelen! William Shakespeare műve a dán királyfi bosszútörténetét meséli el, és olyan híres sorokat tartalmaz, mint a „Lenni vagy nem lenni”. Tovább >> Hány billentyűje van egy klasszikus zongorának? 88 76 96 Helyes! Helytelen! A hagyományos zongorák 88 billentyűvel rendelkeznek, ebből 52 fehér és 36 fekete. Tovább >> Melyik évben ért véget a második világháború? 1946 1945 1944 Helyes! Helytelen! A háború 1945-ben zárult le, miután Japán szeptemberben hivatalosan is kapitulált a szövetséges hatalmak előtt. Tovább >> Melyik a szárazföld legmagasabb élő állata? Elefánt Zsiráf Strucc Helyes! Helytelen! A zsiráf akár 5-6 méter magasra is megnőhet, hosszú nyaka segít abban, hogy a fák lombkoronájában lévő levelekhez is hozzáférjen. Tovább >> Melyik vitamin hiánya okozza a skorbutot? D-vitamin C-vitamin B-vitamin Helyes! Helytelen! A C-vitamin-hiány okozta skorbut régen gyakran sújtotta a hosszú tengeri utakon lévő tengerészeket, amíg rá nem jöttek a citrusfélék fogyasztásának jótékony hatására. Tovább >> Nyerésre állnál egy családi kvízestén? Teszteld a tudásodat! Még van hova fejlődnöd Nem gond, ha most nem minden kérdésnél villant be azonnal a válasz – a tudás olyan, mint egy jó recept, idővel egyre jobban összeáll. A következő kvízestén már biztosan magabiztosabban vágsz bele, hiszen most egy csomó új érdekességgel gazdagodtál. Erős középmezőny Szép teljesítmény! Látszik, hogy sok mindenhez értesz, és nem ijedsz meg egy-egy trükkösebb kérdéstől sem. A családi kvízesten simán megállnád a helyed, legfeljebb a győzelemért kellene még egy kicsit csiszolnod a tudásodon. Igazi kvízbajnok Lenyűgöző eredmény! Úgy tűnik, nálad a tudás és a magabiztosság tökéletes párosa dolgozik. Ha legközelebb kvízest lesz a családban, bátran vállald el a játékmester szerepét – a fődíj garantáltan nálad landol. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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