Ha ezt a hangot hallod a radiátorból a fűtésszezonban, azonnal engedd le a levegőt belőle

Csend van a lakásban, csak a radiátor ad ki furcsa, bugyborékoló, csobogó hangot, mintha víz folyna benne. Ha fűtési szezonban ilyesmit tapasztalsz, érdemes odafigyelned, mert könnyen lehet, hogy levegő került a fűtési rendszerbe. A jelenséget nem tanácsos figyelmen kívül hagyni, hiszen a levegős radiátor nemcsak zajosabb lehet, hanem kevésbé hatékonyan is működhet. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel a problémát, és mikor érdemes légteleníteni.
Erre a hangra figyelj a radiátorból
A fűtési szezonban a radiátorból hallható bugyborékoló, csobogó vagy sziszegő hang gyakran arra utal, hogy levegő került a rendszerbe. A levegő a radiátor felső részében gyűlhet össze, ahol akadályozhatja a meleg víz egyenletes áramlását. Emiatt előfordulhat, hogy a fűtőtest egyes részei melegek, mások viszont érezhetően hidegebbek maradnak.
Fontos, hogy a kopogás vagy sípolás önmagában nem bizonyítja a levegősödést, mert ezeket a hangokat a csövek hőtágulása, a szelepek vagy a keringetőszivattyú működése is okozhatja. A bugyborékolás és a radiátor egyenetlen felmelegedése együtt azonban már erősebben utalhat arra, hogy légtelenítésre van szükség.
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