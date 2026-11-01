Ha ezt a hangot hallod a radiátorból a fűtésszezonban, azonnal engedd le a levegőt belőle

A radiátorból hallható bugyborékoló hang a levegősödés jele lehet: mutatjuk, mikor és hogyan érdemes légteleníteni a fűtőtestet.

Csend van a lakásban, csak a radiátor ad ki furcsa, bugyborékoló, csobogó hangot, mintha víz folyna benne. Ha fűtési szezonban ilyesmit tapasztalsz, érdemes odafigyelned, mert könnyen lehet, hogy levegő került a fűtési rendszerbe. A jelenséget nem tanácsos figyelmen kívül hagyni, hiszen a levegős radiátor nemcsak zajosabb lehet, hanem kevésbé hatékonyan is működhet. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel a problémát, és mikor érdemes légteleníteni.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Erre a hangra figyelj a radiátorból

A fűtési szezonban a radiátorból hallható bugyborékoló, csobogó vagy sziszegő hang gyakran arra utal, hogy levegő került a rendszerbe. A levegő a radiátor felső részében gyűlhet össze, ahol akadályozhatja a meleg víz egyenletes áramlását. Emiatt előfordulhat, hogy a fűtőtest egyes részei melegek, mások viszont érezhetően hidegebbek maradnak.

Fontos, hogy a kopogás vagy sípolás önmagában nem bizonyítja a levegősödést, mert ezeket a hangokat a csövek hőtágulása, a szelepek vagy a keringetőszivattyú működése is okozhatja. A bugyborékolás és a radiátor egyenetlen felmelegedése együtt azonban már erősebben utalhat arra, hogy légtelenítésre van szükség. Olvass még a témában Így fess pasztell vagy neonszínű tojásokat – Mutatjuk a biztos módszert A narancs 7 meglepő felhasználási módja, amit nem sejtenél 6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek 8 dolog, amit soha ne tárolj a padláson a szakértő szerint

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.