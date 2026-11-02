Ezt soha ne kérdezd a felnőtt lányodtól vacsora közben – örökre eltávolodik tőled

Ezt a kérdést soha ne tedd fel a felnőtt lányodnak vacsora közben, mert könnyen eltávolodhat tőled.

Egy ártatlannak tűnő kérdés is mély sebeket ejthet, különösen akkor, ha a felnőtt gyermekünkkel való kapcsolatunkról van szó. Vannak témák, amelyeket jobb elkerülni a közös vacsoránál, mert könnyen kellemetlen helyzetet teremthetnek, és hosszú távon a kapcsolatot is megterhelhetik.

4 csillagjegy, akinek ősszel segít az univerzum A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért más ez a kapcsolat felnőttkorban

Amíg a lányunk gyerek volt, természetes volt, hogy mindenről beszámol: mit evett, kivel barátkozik, hogy ment a dolgozat. Felnőttként viszont saját életet épít, amiben a szülői kíváncsiság könnyen beavatkozásnak hat, még akkor is, ha mi csak érdeklődünk. A vacsoraasztal pedig különösen kényes helyszín, mert nincs hova kitérni egy kellemetlen kérdés elől, muszáj ott maradni és válaszolni.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.