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Ezt soha ne kérdezd a felnőtt lányodtól vacsora közben – örökre eltávolodik tőled
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Ezt soha ne kérdezd a felnőtt lányodtól vacsora közben – örökre eltávolodik tőled

Váradi Petra
Írta 2026.11.02.
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Ezt a kérdést soha ne tedd fel a felnőtt lányodnak vacsora közben, mert könnyen eltávolodhat tőled.

Egy ártatlannak tűnő kérdés is mély sebeket ejthet, különösen akkor, ha a felnőtt gyermekünkkel való kapcsolatunkról van szó. Vannak témák, amelyeket jobb elkerülni a közös vacsoránál, mert könnyen kellemetlen helyzetet teremthetnek, és hosszú távon a kapcsolatot is megterhelhetik.

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Miért más ez a kapcsolat felnőttkorban

Amíg a lányunk gyerek volt, természetes volt, hogy mindenről beszámol: mit evett, kivel barátkozik, hogy ment a dolgozat. Felnőttként viszont saját életet épít, amiben a szülői kíváncsiság könnyen beavatkozásnak hat, még akkor is, ha mi csak érdeklődünk. A vacsoraasztal pedig különösen kényes helyszín, mert nincs hova kitérni egy kellemetlen kérdés elől, muszáj ott maradni és válaszolni.

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