Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

Van, aki már az első találkozás után úgy érzi, megtalálta az igazit, másoknak viszont jóval több idő kell ahhoz, hogy igazán közel engedjenek valakit magukhoz. Három csillagjegy különösen óvatosan adja át magát a szerelemnek, ám ha egyszer kialakul bennük a bizalom és az érzelmi kötődés, nagyon nehezen engedik el a kapcsolatot.
Bika: idő kell, mire igazán megnyílik
A Bika számára a szerelemben fontos a biztonság, a kiszámíthatóság és a bizalom, ezért ritkán veti bele magát gondolkodás nélkül egy új kapcsolatba. Előbb szeretné megismerni a másikat, látni, hogy valóban lehet-e rá számítani, és csak ezután engedi közelebb magához. A kezdeti lassúság mögött nem érdektelenség áll, hanem az, hogy nem szeretné az érzelmeit olyasvalakire pazarolni, akiben még nem biztos.
Ha viszont egyszer kialakult benne a kötődés, rendkívül kitartó tud lenni. Nem feltétlenül a nagy, látványos gesztusokban hisz, hanem abban, hogy két ember hosszú távon is ott van egymás mellett, a hétköznapokban is.
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