Nem feltétlenül keresik a konfliktust, és nem is vágynak arra, hogy hősnek tekintsék őket. Egyszerűen képesek összeszedni magukat akkor is, amikor mások már feladnák.
Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen erős lehet ebben: a krízisek nemcsak próbára teszik őket, hanem a bennük rejlő képességeket is felszínre hozzák.
Skorpió – akit a mélység sem ijeszt meg
A Skorpiót sokan titokzatos, intenzív és nehezen kiismerhető jegyként tartják számon, de az igazi ereje nem a keménységében, hanem a lelki állóképességében rejlik. Ha valami összeomlik körülötte, nem feltétlenül menekül el a fájdalom elől. Képes szembenézni azzal, amit más inkább elkerülne: veszteséggel, csalódással, árulással vagy egy olyan élethelyzettel, amelyben mindent újra kell kezdeni.
Olvass még a témában
Ezt hozza 2026. november 5. a numerológia szerint: bőség és belső erő
„Giccs, kamu szeretet és kapkodás” – te miért utálod a karácsonyt?
Visszatérhet még a 90-es évek karácsonya? Ezek a régi ünnepi szokások ma is hiányoznak
A tudat, ami megelőzi a halált: megjártam az előrehozott gyász csendes poklát
A Skorpió egyik legnagyobb erőssége, hogy a lezárásokban is képes meglátni az átalakulás lehetőségét. Lehet, hogy hosszú ideig gyászol valamit, ami fontos volt számára, de előbb-utóbb újra talpra áll. Nem ugyanaz az ember lesz, aki korábban volt, hanem valaki, aki a nehézségekből is megtanult építkezni.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.