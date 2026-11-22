A nők fokozatosan engedik el a házasságukat, de az alábbi esetekben előbb-utóbb leesett a férjnek a tantusz. Férfiak vallanak arról, milyen jelekből vették észre, hogy a feleségük érzelmileg már rég kiszállt a kapcsolatból.

Könnyek nélkül

A feleségem elég sírós volt és – mint később megtudtam – a könnyei azt jelentették, hogy számítottak neki bizonyos dolgok. Pityergett, ha veszekedéskor olyat mondtam, ami rosszul esett neki. Akkor is, ha sokat dolgoztam, keveset voltam otthon vagy ha nem telefonáltam időben, hogy későn megyek haza.

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Amikor a sírás elmaradt, nem azért történt, mert lecsillapodott és kiengesztelődött, hanem mert már nem gyászolt valamit, amiről én azt sem tudtam, hogy haldoklik: a házasságunkat.

Hangos szavak

Már nem veszekedett, nem szúrt le semmiért. Feltűnt, hogy már nem csesztet semmiért és akkor ijedtem meg, mert tudtam, hogy nem lettem sem segítőkészebb, sem kevésbé rendetlen. Olvass még a témában „Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink Nem gondoltam, hogy a szomszédom miatt kell majd „azt a beszélgetést” előbb lefolytatnom a gyerekemmel „Ha egyedül vagyok, elkalandozik a tekintetem” – férjeket kérdeztünk, megnézik-e még a nőket „A munkanélküli férfiakat kerüld, mint a lepratelepet” – Férfiak tanácsai nőknek arról, hogy milyen pasikat kerüljenek el

Rájöttem, hogy nem azért van csendben, mert megbékélt, hanem mert már kicsekkolt.

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