Hiába törlöd át rendszeresen a páraelszívót, a zsíros foltok és az ujjlenyomatok újra meg újra megjelennek rajta? A makacs szennyeződések eltávolításához nem feltétlenül van szükség drága tisztítószerekre, egy egyszerű konyhai alapanyag is segíthet abban, hogy a felület ismét tiszta és ragyogó legyen.
Miért rakódik le ilyen makacsul a zsír
Főzés közben a felszálló olaj- és zsírgőz lecsapódik a hideg fémfelületen, majd a következő főzés hője szó szerint ráégeti azt. Ez a folyamat ismétlődik nap mint nap, így alakul ki az a barnás, ragacsos bevonat, amit egy nedves ruhával már nem lehet letörölni. A szűrő és a külső burkolat ráadásul más kezelést igényel, érdemes külön foglalkozni velük.
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