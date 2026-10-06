Ez a 3 csillagjegy napokig őrlődik a kritikán

Vannak csillagjegyek, amelyek egyetlen kritikus mondaton is napokig képesek rágódni. Nézd meg, kik azok, akik különösen nehezen engedik el mások véleményét.
Vannak, akik egyetlen bántó vagy kritikus mondatot is sokáig magukkal cipelnek, még akkor is, ha a másik talán már rég elfelejtette, mit mondott. Három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy újra és újra lepörgesse magában a kritikát, és azon gondolkodjon, vajon tényleg igaz volt-e, amit hallott.
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Szűz – addig elemzi, amíg hibát nem talál magában
A Szűz számára természetes, hogy folyamatosan keresi, hogyan lehetne valamit jobban csinálni, ezért a kritikát sem tudja mindig egyszerűen elengedni. Egyetlen megjegyzés után könnyen elkezdi végiggondolni, miben hibázott, mit csinálhatott volna másképp, és vajon mások is ugyanezt gondolják-e róla. Még akkor is találhat magában kifogásolnivalót, ha a kritika valójában túlzó vagy igazságtalan volt. Hajlamos sokkal szigorúbb lenni önmagával, mint amilyen mások lennének vele.