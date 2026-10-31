Éjszaka zsibbad a kezed? Ezek állhatnak a háttérben, és mutatjuk, mikor fordulj orvoshoz

A kéztőalagút-szindrómától a nyaki gerinc problémáiig több minden okozhat éjszakai kézzsibbadást – ismerd fel a figyelmeztető jeleket!

A jelenség hátterében leggyakrabban idegnyomódás vagy idegi működési zavar áll, és sokszor valóban egy kényelmetlen alvási testhelyzet okozza. Ha azonban rendszeresen visszatér, esetleg fájdalommal vagy izomgyengeséggel társul, már fontos lehet utánajárni az okának. Nézzük, mi állhat a háttérben, és mikor érdemes orvoshoz fordulni!

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A testhelyzet, amiben alszol

A leggyakoribb magyarázat egyszerűen az, ahogyan fekszel. Ha a karodon alszol, vagy összegömbölyödve, könyökben erősen behajlított karral pihensz, bizonyos idegek tartós nyomás alá kerülhetnek. Emiatt átmenetileg megváltozhat az idegek működése, ami zsibbadást és bizsergést okozhat. Amikor elfordulsz vagy megmozgatod a végtagodat, az érzés fokozatosan visszatérhet, ami néhány kellemetlen pillanattal járhat.

Ez a fajta zsibbadás jellemzően a testhelyzet megváltoztatása után viszonylag gyorsan enyhül. Ha mindig hasonló pózban ébredsz fel elzsibbadt kézzel, érdemes kipróbálni egy másik alvási pozíciót, és figyelni arra, hogy ne feküdj rá a karodra, illetve ne tartsd tartósan erősen behajlítva a könyöködet. Olvass még a témában 4 red flag nőkben, amit nőként azonnal meglátok „A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá Ezt hozza 2026. október 18. a numerológia szerint: egyensúly és kapcsolatok Beírtam a naptáramba, hogy „spontaneitás” – Így egyensúlyozok a kreatív énem megőrzése és a teendőim között

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