5 apró jel, amiből kiderül, hogy valaki többre tart téged, mint gondolnád

Az emberi figyelem mindig elárulja magát, csak nem mindig a nagy gesztusokban, hanem az apró, szinte észrevehetetlen momentumokban.

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a valódi megbecsülés ritkán hangzik el szavakban. Inkább a viselkedésben, a mikrogesztusokban mutatkozik meg: abban, hogy valaki emlékszik-e a részletekre, mennyi energiát fektet a kapcsolat fenntartásába, vagy hogyan reagál, amikor hibázol. Íme öt finom jel, amelyből kiderülhet, hogy valaki sokkal nagyobb becsben tart, mint azt elsőre gondolnád.

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1. Emlékszik az apróságokra

Ha valaki hetekkel később is tudja, hogy melyik kávét szereted, vagy megjegyzi, hogy épp vizsgaidőszakod van, az nem a jó memóriájáról árulkodik, hanem arról, hogy tudatosan figyel rád. A agykutatás szerint az agyunk azokat az információkat raktározza el tartósan, amelyekhez érzelmi jelentőséget társítunk. Ha valaki megjegyzi a neked fontos apróságokat, az azt jelzi, hogy a te élményeid számára is fontosak.

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