5 apró jel, amiből kiderül, hogy valaki többre tart téged, mint gondolnád

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a valódi megbecsülés ritkán hangzik el szavakban. Inkább a viselkedésben, a mikrogesztusokban mutatkozik meg: abban, hogy valaki emlékszik-e a részletekre, mennyi energiát fektet a kapcsolat fenntartásába, vagy hogyan reagál, amikor hibázol. Íme öt finom jel, amelyből kiderülhet, hogy valaki sokkal nagyobb becsben tart, mint azt elsőre gondolnád.
1. Emlékszik az apróságokra
Ha valaki hetekkel később is tudja, hogy melyik kávét szereted, vagy megjegyzi, hogy épp vizsgaidőszakod van, az nem a jó memóriájáról árulkodik, hanem arról, hogy tudatosan figyel rád. A agykutatás szerint az agyunk azokat az információkat raktározza el tartósan, amelyekhez érzelmi jelentőséget társítunk. Ha valaki megjegyzi a neked fontos apróságokat, az azt jelzi, hogy a te élményeid számára is fontosak.
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