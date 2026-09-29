Mi a te alvópózod? Ezt árulja el a lelkedről

Oldalt, háton vagy összegömbölyödve alszol? A kedvenc alvópózod spirituális értelmezés szerint érdekes dolgokat árulhat el a lelkedről.

Lehet, hogy fel sem tűnik, de szinte mindenkinek van egy kedvenc alvópóza, amelybe ösztönösen visszatér éjszaka. A testbeszéd és a spirituális értelmezések szerint ez nemcsak a kényelmedről árulkodhat, hanem a belső világodról is. Nézd meg, mit üzenhet a lelkedről az, ahogyan alszol.

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szoros magzatpóz: amikor a lélek még zár egy ajtót

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Ha alvás közben a térdeid majdnem az arcodig érnek, a karjaid pedig szorosan összefonva pihennek a tested előtt, ez a testtartás gyakran azt jelzi, hogy valamilyen védettségre van szükséged. Nem feltétlenül azért, mert most éppen fájdalmas dolog történik veled, hanem mert a tested megszokta, hogy este, amikor mindenki más elcsendesedik, neked is le kell zárnod valamit magad körül. Sokan pontosan ebben a pózban alszanak azokban az időszakokban, amikor valamilyen döntést halogatnak, vagy egy kapcsolatban óvatosabbak a megszokottnál.

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