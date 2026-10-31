„Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon

A kamu-kertész
Néztem az ablakból, ahogy kiment a kertbe, kettőt húzott a gereblyével, majd leült, és negyven percen keresztül nyomkodta a telefonját. Utána bejött, látványosan „kimerülten” megtörölte a homlokát, és közölte, hogy jól kifárasztotta a kerti munka.
Az igénytelen
Fogta a mikroszálas portörlő kendőt, és letörölte vele az izzadtságot az arcáról, majd az orrát is beletörölte. Nem fújta bele, de beletörölte. Ezután ment törölgetni a polcokat.
Rekordgyorsasággal
Nagy nehezen abban maradunk – számtalan veszekedés után –, hogy az ő dolga lesz kirámolni a mosogatógépből. Ezt az embert próbáló feladatot rendszeresen úgy hajtotta végre, hogy mindent bedobált a legközelebb eső szekrényekbe, fiókokba.
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Felülre mentek rendezés nélkül, összevissza bedobálva a poharak és tányérok, a fiókokba pedig ömlesztve az evőeszközök és minden egyéb. Ő pedig minden alkalommal elégedett volt magával, hogy milyen gyorsan végzett. Egy idő után stoppert állított be, hogy újból és újból „megdöntse a gyorsasági rekordját.”
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