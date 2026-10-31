október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 13°C ☁️
október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 13°C ☁️
„Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Nem mosogatok el, mert nem tudom,...

„Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon

Szőke Angéla
Írta 2026.10.31.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nincs elfogadható kifogás arra, hogy a pasid ne vegyen részt az otthoni teendőkben. Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb – és legfrusztrálóbb – eseteket, amikor a háztartási „segítség" több kárt okoz, mint hasznot.

A kamu-kertész

Néztem az ablakból, ahogy kiment a kertbe, kettőt húzott a gereblyével, majd leült, és negyven percen keresztül nyomkodta a telefonját. Utána bejött, látványosan „kimerülten” megtörölte a homlokát, és közölte, hogy jól kifárasztotta a kerti munka.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors

Az igénytelen

Fogta a mikroszálas portörlő kendőt, és letörölte vele az izzadtságot az arcáról, majd az orrát is beletörölte. Nem fújta bele, de beletörölte. Ezután ment törölgetni a polcokat.

Rekordgyorsasággal

Nagy nehezen abban maradunk – számtalan veszekedés után –, hogy az ő dolga lesz kirámolni a mosogatógépből. Ezt az embert próbáló feladatot rendszeresen úgy hajtotta végre, hogy mindent bedobált a legközelebb eső szekrényekbe, fiókokba.

Olvass még a témában

Felülre mentek rendezés nélkül, összevissza bedobálva a poharak és tányérok, a fiókokba pedig ömlesztve az evőeszközök és minden egyéb. Ő pedig minden alkalommal elégedett volt magával, hogy milyen gyorsan végzett. Egy idő után stoppert állított be, hogy újból és újból „megdöntse a gyorsasági rekordját.”

Férfi törölgeti az edényeket
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia

Ezeket olvassák most

4 jel, hogy az idegrendszered a teljes kimerülés szélén áll

4 jel, hogy az idegrendszered a teljes kimerülés szélén áll

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

5 csillagjegy, akinél egy régi ismerős jelentkezik még az ősszel

5 csillagjegy, akinél egy régi ismerős jelentkezik még az ősszel

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

5 apró jel, amiből kiderül, hogy valaki többre tart téged, mint gondolnád

5 apró jel, amiből kiderül, hogy valaki többre tart téged, mint gondolnád

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.