„Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon

Nincs elfogadható kifogás arra, hogy a pasid ne vegyen részt az otthoni teendőkben. Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb – és legfrusztrálóbb – eseteket, amikor a háztartási „segítség" több kárt okoz, mint hasznot.

A kamu-kertész

Néztem az ablakból, ahogy kiment a kertbe, kettőt húzott a gereblyével, majd leült, és negyven percen keresztül nyomkodta a telefonját. Utána bejött, látványosan „kimerülten” megtörölte a homlokát, és közölte, hogy jól kifárasztotta a kerti munka.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az igénytelen

Fogta a mikroszálas portörlő kendőt, és letörölte vele az izzadtságot az arcáról, majd az orrát is beletörölte. Nem fújta bele, de beletörölte. Ezután ment törölgetni a polcokat.

Rekordgyorsasággal

Nagy nehezen abban maradunk – számtalan veszekedés után –, hogy az ő dolga lesz kirámolni a mosogatógépből. Ezt az embert próbáló feladatot rendszeresen úgy hajtotta végre, hogy mindent bedobált a legközelebb eső szekrényekbe, fiókokba. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 29. a numerológia szerint: biztonság és szilárd alapok Nem gondoltam, hogy a szomszédom miatt kell majd „azt a beszélgetést” előbb lefolytatnom a gyerekemmel Feladtam, vagy csak rugalmasan alkalmazkodtam? Így válts nézőpontot Ezt hozza 2026. október 16. a numerológia szerint: befejezések és lezárások

Felülre mentek rendezés nélkül, összevissza bedobálva a poharak és tányérok, a fiókokba pedig ömlesztve az evőeszközök és minden egyéb. Ő pedig minden alkalommal elégedett volt magával, hogy milyen gyorsan végzett. Egy idő után stoppert állított be, hogy újból és újból „megdöntse a gyorsasági rekordját.”

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.