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Fél évig titokban utalt pénzt a férjem az öccsének a közös számlánkról – így bukott le
Depositphotos

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Fél évig titokban utalt pénzt a férjem az öccsének a közös számlánkról – így bukott le

Váradi Petra
Írta 2026.10.31.
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A férjem titokban támogatta anyagilag a testvérét, én pedig csak hónapokkal később szembesültem azzal, hogy a közös pénzünkből segítette őt.

A kanapén kuporogtam a telefonnal a kezemben, a bankalkalmazást bújva, mert az internetbank frissítette a felületét, és kíváncsi voltam, hol találom a régi kedvezményezetteket. Péter a fürdőben volt, hallottam a zuhanyt. Csak görgettem lefelé a tranzakciók között, amikor megakadt a szemem egy ismétlődő tételen: minden hónap elsején, kerek összeg, a megjegyzés rovatban csak ennyi: „kölcsön”.

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Nem volt kis pénz. Pontosan annyi, amennyit a szomszéd utcában egy kétszobás lakásért kérnek albérletben. Hat hónapra visszamenőleg megtaláltam ugyanazt a tételt, ugyanannak a névnek küldve: Dávid, Péter öccse.

Ültem a kanapén a telefonnal a kezemben, és próbáltam visszaemlékezni, mikor beszéltünk utoljára arról, hogy a közös számlánkról bárkinek is rendszeresen utalunk. Nem jutott eszembe ilyen beszélgetés. Arra viszont igen, hogy tavaly ősszel Dávid elvált, és egy darabig albérletbe költözött, mert a közös lakásukat eladták. Ennyit tudtam róla, mert Péter ennyit mesélt.

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Amikor kijött a fürdőből, törölközővel a derekán, még mindig ott ültem ugyanabban a pózban. Megkérdeztem, mi ez a havi utalás. Leült mellém, megkérte, hogy mutassam meg a listát, végiggörgette, aztán azt mondta, igen, ő küldi, Dávidnak most szüksége van rá, amíg talpra áll.

Nem az zavart, hogy segít az öccsének. Az zavart, hogy fél éve úgy ment el a pénz a közös számlánkról, hogy nekem fogalmam sem volt róla.

Megkérdeztem, miért nem szólt. Azt felelte, nem akarta, hogy Dávid kínosan érezze magát amiatt, hogy tudjuk, mennyire padlón van anyagilag, és ő maga sem gondolta végig, hogy ez a mi közös pénzünk is, nem csak az övé. Azt mondta, úgy indult, hogy az első hónapban egyszer besegít, aztán jött a második, a harmadik, és egyszerűen rutinná vált az egész. Minden hónapban azt gondolta, hogy ez lesz az utolsó, ezért mindig halogatta, hogy beszéljen róla.

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