Ha ezt mondja a párod a vitánál, lehet, hogy érzelmileg már eltávolodott tőled

Az érzelmi eltávolodásnak sokszor apró jelei vannak – mutatjuk, mire figyelj, ha a párod egyre gyakrabban zárkózik el a konfliktusok elől.

Nem minden veszekedés jelent problémát, de ha a párod rendszeresen az „úgyis mindegy, csinálj, amit akarsz” mondattal zárja le a konfliktusokat, annak mélyebb oka is lehet. Mutatjuk, milyen jelek utalhatnak arra, hogy érzelmileg eltávolodott tőled.

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A mondat, ami többet árulhat el, mint egy kiabálás

Amikor egy kapcsolatban még mindkét fél szeretné rendezni a nézeteltéréseket, a viták általában érzelmekkel teliek. Lehetnek emelt hangok, könnyek és sértődések, de a feszültség mögött még ott van a vágy, hogy a felek megértsék egymást. Az „úgyis mindegy” típusú mondatok ezzel szemben gyakran lezárják a beszélgetést, és nem hagynak teret a valódi megoldásnak. Az érzelmi eltávolodás sokszor nem egyik napról a másikra történik, hanem apró változásokban mutatkozik meg, például abban, hogy valaki egyre kevésbé akar energiát fektetni a konfliktusok rendezésébe.

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