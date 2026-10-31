Ha ezt mondja a párod a vitánál, lehet, hogy érzelmileg már eltávolodott tőled

Nem minden veszekedés jelent problémát, de ha a párod rendszeresen az „úgyis mindegy, csinálj, amit akarsz” mondattal zárja le a konfliktusokat, annak mélyebb oka is lehet. Mutatjuk, milyen jelek utalhatnak arra, hogy érzelmileg eltávolodott tőled.
A mondat, ami többet árulhat el, mint egy kiabálás
Amikor egy kapcsolatban még mindkét fél szeretné rendezni a nézeteltéréseket, a viták általában érzelmekkel teliek. Lehetnek emelt hangok, könnyek és sértődések, de a feszültség mögött még ott van a vágy, hogy a felek megértsék egymást. Az „úgyis mindegy” típusú mondatok ezzel szemben gyakran lezárják a beszélgetést, és nem hagynak teret a valódi megoldásnak. Az érzelmi eltávolodás sokszor nem egyik napról a másikra történik, hanem apró változásokban mutatkozik meg, például abban, hogy valaki egyre kevésbé akar energiát fektetni a konfliktusok rendezésébe.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.