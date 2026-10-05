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Egy őszi alapanyag, amit eddig rosszul használtál, pedig igazi komfortkaja lehet belőle
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Egy őszi alapanyag, amit eddig rosszul használtál, pedig igazi komfortkaja lehet belőle

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.05.
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Van egy varázslatos őszi alapanyag, amit a legtöbben sajnos még mindig csak a megszokott, egyoldalú módon készítenek el. Pedig az édesburgonya lényegesen többre hivatott annál, mint hogy egyszerű köretként végezze a vasárnapi ebéd mellett!

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