A hálószobád nem feltétlenül a bútorok miatt tűnik kevésbé pihentetőnek. Ez az 5 apróság a helyiség hangulatát is teljesen megváltoztathatja.

A hálószoba az otthonunk egyik legfontosabb pihenőhelye, mégis könnyen előfordulhat, hogy valami miatt nem árasztja azt a nyugalmat, amire vágyunk. Nem feltétlenül a bútorokkal vagy a falak színével van baj: néhány apró részlet is elég ahhoz, hogy a helyiség zsúfoltnak, rendezetlennek vagy kevésbé hívogatónak tűnjön. Mutatunk 5 dolgot, ami észrevétlenül is elronthatja a hálószoba hangulatát.

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1. A villogó és világító elektronikai eszközök

A töltőn lévő apró zöld lámpa, a routerről beszűrődő kék fény vagy a telefon kijelzőjének időnkénti felvillanása önmagában jelentéktelennek tűnik, az agy mégis érzékeli ezeket az ingereket alvás közben is. A mesterséges fényforrások megzavarhatják a szervezet természetes napi ritmusát, ami hosszabb távon felszínesebb, kevésbé regeneráló alvást eredményezhet. Érdemes átgondolni, mi mindent dugaszolunk be a hálószobában lévő konnektorokba, és amit lehet, inkább máshová telepíteni.

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