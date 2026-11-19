Az Európai Bizottság november elején kimondta: a TikTok ajánlórendszere olyan káros tartalmi spirálokba terelheti a felhasználókat, amelyek veszélyeztethetik a mentális egészségüket.

Véleménycikk: Schuszter Borka

A döntés fontos lépés a közösségi platformok felelősségre vonásában, de közben egy másik kérdésen is érdemes elgondolkodnunk: mikor kezdtük el teljesen kiszervezni a saját jóllétünkért viselt felelősséget?

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Az EU vizsgálata szerint a TikTok „Neked” oldala nem egyszerűen olyan videókat mutat, amelyek érdekelhetnek minket, hanem egyre mélyebbre vezethet bizonyos tartalmi világokban. Ha valaki rendszeresen szomorúsággal, elszigeteltséggel, testképpel vagy fogyással kapcsolatos videókat néz, az algoritmus ezt érdeklődésként értelmezheti, és egyre több hasonló tartalmat ajánlhat neki.

Ez az úgynevezett rabbit hole, vagyis nyúlüreg-effektus: a felhasználó észrevétlenül egy olyan tartalmi buborékba kerülhet, amelyből egyre nehezebb kilépnie. A Bizottság szerint ez különösen a kiskorúak és a sérülékeny felnőttek mentális egészségére lehet veszélyes. Olvass még a témában A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint Válassz egy őszi manikűrt, megmondjuk, milyen karrier illik hozzád! Ezt hozza 2026. október 31. a numerológia szerint: otthon és szeretet Ezt hozza 2026. november 17. a numerológia szerint: finom ráhangolódás és kapcsolatok

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