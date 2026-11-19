Szex
Soha ne engedd egy fiúnak, hogy meztelen felvételt készítsen rólad, akármennyire is bizonygatja, hogy ez csak neki lesz. Érted? Soha, mert egyetlen gombnyomással küldheti tovább a haveros csetbe.
Minden partnered húzzon óvszert. Ha óvszer helyett a száját húzza, hogy de akkor ő „nem érez semmit” és úgy neki nem jó, akkor ne feküdj le vele. És soha ne csinálj olyat az ágyban, ami neked nem komfortos, bármennyire is kérlel. A „Nem.” egy egész mondat.
Tuti gimi
Ami a középiskolában történik, nem olyan fontos, mint ahogy most képzeled. Akár pletyka, akár szakítás, akár megromlott barátságok bántanak: amint kilépsz a nagybetűs életbe, ennél sokkal fontosabb dolgok történnek majd veled, és egy idő után az egész jelentőségét veszti.
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A középsuli négy év, neked meg ott lesz még az egész életed szerelmeket és barátokat szerezni.
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