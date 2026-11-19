Tinédzsernek lenni nem könnyű, pláne nem tinilánynak. Összegyűjtöttük a legfontosabb tanácsokat, amiket minden tinilánynak tudnia kellene – szexről, önbecsülésről, türelemről és az élet nagy tanulságairól.

Szex

Soha ne engedd egy fiúnak, hogy meztelen felvételt készítsen rólad, akármennyire is bizonygatja, hogy ez csak neki lesz. Érted? Soha, mert egyetlen gombnyomással küldheti tovább a haveros csetbe.

Ez a 3 csillagjegy inkább egyedül küzd, mint hogy segítséget kérjen A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Minden partnered húzzon óvszert. Ha óvszer helyett a száját húzza, hogy de akkor ő „nem érez semmit” és úgy neki nem jó, akkor ne feküdj le vele. És soha ne csinálj olyat az ágyban, ami neked nem komfortos, bármennyire is kérlel. A „Nem.” egy egész mondat.

Tuti gimi

Ami a középiskolában történik, nem olyan fontos, mint ahogy most képzeled. Akár pletyka, akár szakítás, akár megromlott barátságok bántanak: amint kilépsz a nagybetűs életbe, ennél sokkal fontosabb dolgok történnek majd veled, és egy idő után az egész jelentőségét veszti. Olvass még a témában „Hirtelen rám szakadt egy csomó szabadidő” – Miért van az, hogy szakítás után a nők kivirulnak? Alvás zokniban: jó ötlet vagy sem? Szakértők válaszolnak Miért kell mindenből önfejlesztési projektet csinálnunk? Ezt hozza 2026. november 2. a numerológia szerint: szabadság és mozgás

A középsuli négy év, neked meg ott lesz még az egész életed szerelmeket és barátokat szerezni.

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