Ez a 3 csillagjegy hajlamos a gyűjtögetésre

Három csillagjegy különösen nehezen válik meg a tárgyaitól, főleg akkor, ha azokhoz emlék, érzelem vagy valamilyen személyes jelentés kapcsolódik.

Náluk a tárgyak nem feltétlenül egyszerű használati eszközök, hanem emlékek és érzelmek hordozói. Egy régi mozijegy, egy elnyűtt pulóver vagy egy nagymamától örökölt váza ezért sokkal többet jelenthet számukra annál, mint amit kívülről látni belőle.

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Rák: az emlékek őrzője

A Rák számára szinte minden fontosabb tárgynak története van. A gyerekkori plüssállat, a nagymama receptfüzete, az első közös nyaralásról hozott kagyló vagy egy régi fénykép mind érzelmi kapaszkodóvá válhat számára. Ha megkérdezik tőle, miért nem dobja ki a már rég nem használt konyhai robotgépet, könnyen lehet, hogy azért, mert valaki fontos személyhez köti.

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A Rák erősen kötődik a múlthoz, ezért nehezen válik meg attól, ami egy számára fontos időszakot vagy személyt idéz fel. Egy költözés vagy nagyobb lomtalanítás így különösen nehéz lehet, mert nem egyszerűen tárgyakat kell kiválogatnia, hanem emlékekről is döntenie kell. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 22. a numerológia szerint: szabadság és változás Ezt hozza 2026. szeptember 25. a numerológia szerint: anyagi egyensúly Ezt hozza 2026. október 6. a numerológia szerint: erő és beteljesülés „Mit tegyek, ha pasik nélkül boldogabb vagyok…?” Negyven felett sok nő jár ebben a cipőben

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