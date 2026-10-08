október 8. Koppány napja Ma: 24°C Holnap: 19°C 🌦️
október 8. Koppány napja Ma: 24°C Holnap: 19°C 🌦️
Ez a 3 csillagjegy hajlamos a gyűjtögetésre
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez a 3 csillagjegy hajlamos a...

Ez a 3 csillagjegy hajlamos a gyűjtögetésre

Farkas Izabella
Írta 2026.10.08.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Három csillagjegy különösen nehezen válik meg a tárgyaitól, főleg akkor, ha azokhoz emlék, érzelem vagy valamilyen személyes jelentés kapcsolódik.

Náluk a tárgyak nem feltétlenül egyszerű használati eszközök, hanem emlékek és érzelmek hordozói. Egy régi mozijegy, egy elnyűtt pulóver vagy egy nagymamától örökölt váza ezért sokkal többet jelenthet számukra annál, mint amit kívülről látni belőle.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

Rák: az emlékek őrzője

A Rák számára szinte minden fontosabb tárgynak története van. A gyerekkori plüssállat, a nagymama receptfüzete, az első közös nyaralásról hozott kagyló vagy egy régi fénykép mind érzelmi kapaszkodóvá válhat számára. Ha megkérdezik tőle, miért nem dobja ki a már rég nem használt konyhai robotgépet, könnyen lehet, hogy azért, mert valaki fontos személyhez köti.

A Rák erősen kötődik a múlthoz, ezért nehezen válik meg attól, ami egy számára fontos időszakot vagy személyt idéz fel. Egy költözés vagy nagyobb lomtalanítás így különösen nehéz lehet, mert nem egyszerűen tárgyakat kell kiválogatnia, hanem emlékekről is döntenie kell.

Olvass még a témában

A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Milyen partner illik hozzád a születési hónapod szerint?

Ezeket olvassák most

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban

3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban

3 csillagjegy, akinek ősszel újra felbukkanhat egy régi szerelme

3 csillagjegy, akinek ősszel újra felbukkanhat egy régi szerelme

A szakítás után jött az igazi pofon: a közös baráti körből is kiszorítottak

A szakítás után jött az igazi pofon: a közös baráti körből is kiszorítottak

A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.