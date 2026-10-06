A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

Van három csillagjegy, amelyiknél ez nem csak hangulati lecsengés, hanem szó szerint testi tünetekben csapódik le.
Az első hidegfront után hirtelen mindenki fáradtabb, ingerlékenyebb, és a kávé sem segít úgy, mint nyáron. Ezt a három jegyet fejfájás, ízületi sajgás, alvászavar és egy nehezen megfogható szorongás kíséri egészen addig, amíg a szervezet hozzá nem szokik a rövidebb nappalokhoz.
Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó
Rák
A Rák egész évben a Hold ritmusára hangolva él, és ez a hormonális, érzelmi érzékenység ősszel válik igazán megterhelővé. A légnyomás-ingadozás nála nem absztrakció: sokan közülük arról számolnak be, hogy a front közeledtét már egy nappal előtte megérzik, a mellkasukban szorítást vagy nyugtalanságot éreznek. Mivel a jegy alapvetően a biztonságra és az otthon melegére épít, a nyári szabadság és a könnyedség elmúlása érzelmileg is veszteségként csapódik le.