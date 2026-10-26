Benőtt a köröm az ujjadon? Ezt tedd, és így előzd meg a további bajt

A benőtt köröm nemcsak a lábujjakon okozhat fájdalmat: a kézen is kialakulhat, különösen akkor, ha túl mélyen vágod le a körmöd szélét, vagy megsérül a köröm körüli bőr.
Miért nőhet be a köröm a kéz ujján?
A körömbenövés akkor alakul ki, amikor a köröm széle belenyomódik a környező bőrbe, és irritációt, fájdalmat, később akár gyulladást is okoz. Bár a probléma a lábujjakon gyakoribb, a kéz ujjain is előfordulhat, főként a hüvelyk- és a mutatóujjon, amelyek sokszor ki vannak téve kisebb sérüléseknek.
A kiváltó okok között az egyik leggyakoribb a helytelen körömvágás: ha a köröm sarkát túl mélyen kivágod, a széle könnyebben a bőr felé nyomódhat. A körömrágás, a köröm melletti bőr tépkedése, a túlzottan rövidre vágott köröm, valamint a manikűr során keletkező sérülések szintén növelhetik a kockázatot. Egy ütés vagy más mechanikai sérülés után ugyancsak kialakulhat fájdalmas elváltozás.
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Fontos, hogy nem minden piros, érzékeny körömszél jelent valódi körömbenövést. A körömredő gyulladása, vagyis a köröm körüli bőr fertőzése hasonló tüneteket okozhat, ezért tartós vagy romló panaszok esetén érdemes szakemberhez fordulni.
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