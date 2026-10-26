7 csendes jel, hogy a feleséged csak a gyerek miatt nem hagy el

Hétköznapi jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy a feleséged érzelmileg eltávolodott tőled, és már főként a gyerek miatt tartja fenn a kapcsolatot.

Nem minden párkapcsolati válság jár hangos veszekedésekkel vagy látványos konfliktusokkal: előfordul, hogy két ember fokozatosan eltávolodik egymástól, miközben szülőként továbbra is jól együttműködik. Hétköznapi jelek is utalhatnak arra, hogy a feleséged már inkább a család egyben tartására koncentrál, mint a házasságotok megőrzésére, de fontos, hogy ezeket ne tekintsük önmagukban bizonyítéknak.

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1. Már alig érdeklődik irántad, mint társ iránt

Egy hosszú kapcsolatban természetes, hogy a mindennapok egy része a gyerekek körül forog. Más a helyzet azonban, ha a feleséged már szinte soha nem kérdezi meg, hogyan érzed magad, mi foglalkoztat, vagy mi történt veled a nap folyamán. A beszélgetéseitek a bevásárlásra, a háztartásra és a gyerekek teendőire korlátozódnak, miközben a személyes gondolataitokat egyre kevésbé osztjátok meg egymással.

Az érzelmi érdeklődés tartós hiánya arra utalhat, hogy meggyengült a köztetek lévő közelség. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy már nem szeret, hiszen a kimerültség, a stressz vagy a tartós túlterheltség is visszahúzódást okozhat. Olvass még a témában „Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod? „Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval” – Kollégák, akik alantas eszközöket választottak, hogy előbbre jussanak a ranglétrán Nyílt levél a férjeknek, akik szerint a feleségük „unalmas” lett, mióta anya Ezért nem szabad mindig megbocsátanod, csak mert szeretsz valakit

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