„Nincs második műszak munka után” és még 19 dolog, amit szeretek a szingliségben

Pihi
Az ágy mindkét oldala az enyém, nem keltem horkolásra és a lepedőn nincsenek sárga foltok…
Szőrzet
Fogmosáskor úgy hajolok be a mosdóba öblíteni, hogy nem kell attól tartanom, hogy szőrökkel fogok szemezni. Tudod jól, miről beszélek: azok a kis göndör fekete szőröcskék, amik olyanok, mint a fanszőrzet, fúj…
Testi autonómia
Senki nem markolja meg váratlanul a mellem és fenekem, miközben főzök, porszívózom vagy csak úgy létezem és ő elmegy mellettem.
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Károkozás
Hónapok óta – pont amióta szingli vagyok – nem keletkezett kár az otthonomban. Nem rontotta el senki valamelyik robotgépem, nem szakadt le a vécélehúzó és nem maradt senki kezében az ajtókilincs vagy bútorfogantyú. A kanapém és a szőnyegeim is egyben vannak, nem öntötte vagy ette le őket senki.
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