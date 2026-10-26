„Nincs második műszak munka után” és még 19 dolog, amit szeretek a szingliségben

Egy újabb szép napra keltem, amikor nincs pasim. Összegyűjtöttem 20 dolgot, amiért egyszerűen imádom a szingliéletet.

Pihi

Az ágy mindkét oldala az enyém, nem keltem horkolásra és a lepedőn nincsenek sárga foltok…

Ez az első jel, hogy elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szőrzet

Fogmosáskor úgy hajolok be a mosdóba öblíteni, hogy nem kell attól tartanom, hogy szőrökkel fogok szemezni. Tudod jól, miről beszélek: azok a kis göndör fekete szőröcskék, amik olyanok, mint a fanszőrzet, fúj…

Testi autonómia

Senki nem markolja meg váratlanul a mellem és fenekem, miközben főzök, porszívózom vagy csak úgy létezem és ő elmegy mellettem. Olvass még a témában „Minél zaklatottabb vagyok, a férjem annál inkább semmibe vesz” – ez nem ritka dinamika, de mi az oka? A fiatal szinglik 77 százaléka így talál szerelmet – nem az online társkereső a megoldás „Minek vegyen tehenet, ha így is kap ingyen tejet?” – Ezért nem őszinték veled a férfiak „Nem voltak közös célok, mégsem mertem elengedni” – hogyan szabadultál ki egy szürke kapcsolatból?

Károkozás

Hónapok óta – pont amióta szingli vagyok – nem keletkezett kár az otthonomban. Nem rontotta el senki valamelyik robotgépem, nem szakadt le a vécélehúzó és nem maradt senki kezében az ajtókilincs vagy bútorfogantyú. A kanapém és a szőnyegeim is egyben vannak, nem öntötte vagy ette le őket senki.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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