4 apró jel a kommunikációdban, ami miatt a környezeted nem vesz komolyan

A szavak tartalma gyakran másodlagos ahhoz képest, ahogyan becsomagoljuk őket.

Elhangzik egy mondat egy megbeszélésen, és a szoba figyelme már el is kalandozik, mire a végére érünk. Nem azért, mert amit mondunk, értéktelen, hanem mert a hangunk, a tempónk és a mondatszerkesztésünk szinte könyörög a figyelmen kívül hagyásért.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A folyamatos szabadkozás

Van, aki szinte minden megszólalását azzal nyitja, hogy elnézést kér: a feltett kérdésért, az időért, amit elvesz, vagy egyszerűen azért, mert megszólalt. Egy-egy „bocsánat, csak annyit mondanék” vagy „elnézést, hogy közbeszólok” önmagában ártalmatlan udvariassági forma lenne, de ha minden mondat ezzel indul, a hallgató tudat alatt azt a jelzést kapja, hogy amit utána hall, nem is olyan fontos. A túlzott szabadkozás leértékeli a mondanivalót, mielőtt az egyáltalán elhangozna, és azt az üzenetet hordozza, hogy a beszélő maga sem hiszi, hogy helye van a térben.

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