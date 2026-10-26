október 26. Dömötör napja Ma: 13°C Holnap: 14°C 🌧️
október 26. Dömötör napja Ma: 13°C Holnap: 14°C 🌧️
Hullajtja a leveleit a fikuszod? Így óvd meg a fűtésszezonban!
iStock

Címlap / Otthon / Kert és terasz / Hullajtja a leveleit a fikuszod? Így...

Hullajtja a leveleit a fikuszod? Így óvd meg a fűtésszezonban!

Váradi Petra
Írta 2026.10.26.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A fikusz levélhullását a fűtés, a huzat és a helytelen öntözés is előidézheti. Ezekkel az egyszerű praktikákkal segíthetsz rajta.

A fűtési szezon beköszöntével sok fikusz levelei sárgulni kezdenek, majd sorra lehullanak, ami könnyen aggodalmat kelthet a növény gazdájában. A háttérben gyakran a megváltozott fényviszonyok, a huzat vagy a helytelen öntözés áll, néhány egyszerű gondozási praktikával azonban segíthetsz a növénynek átvészelni a hidegebb hónapokat.

Skorpió szezon: 4 csillagjegynek hoz szerencsét az átalakulás ideje

Miért hullajtja a leveleit a fikusz a fűtési szezonban?

A fikusz, különösen a gyakran szobafikuszként tartott Ficus benjamina, érzékenyen reagál a környezeti változásokra. Ha a fűtés elindításával megváltozik a szoba hőmérséklete, csökken a páratartalom, vagy a növény kevesebb természetes fényt kap, levélhullással reagálhat a megváltozott körülményekre. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha közben a cserepét is áthelyeztük, vagy gyakran éri hideg levegő szellőztetéskor.

A levélhullás ugyanakkor nem minden esetben a fűtés következménye. A túlöntözés, a kiszáradt földlabda, a nem megfelelő vízelvezetés és a kártevők is okozhatnak hasonló tüneteket. Éppen ezért először érdemes megvizsgálni a növény környezetét és a talaj állapotát, mielőtt bármilyen különleges módszerrel próbálkoznánk.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben

Ezeket olvassák most

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

4 csillagjegy, akinek az egyedüllét a kulcs a mentális feltöltődéshez

4 csillagjegy, akinek az egyedüllét a kulcs a mentális feltöltődéshez

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

Így reagálsz, ha valaki nem válaszol az üzenetedre: 3 válaszreakció, ami az érzelmi kötődési stílusodról árulkodik

Így reagálsz, ha valaki nem válaszol az üzenetedre: 3 válaszreakció, ami az érzelmi kötődési stílusodról árulkodik

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.