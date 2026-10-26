Hullajtja a leveleit a fikuszod? Így óvd meg a fűtésszezonban!

A fűtési szezon beköszöntével sok fikusz levelei sárgulni kezdenek, majd sorra lehullanak, ami könnyen aggodalmat kelthet a növény gazdájában. A háttérben gyakran a megváltozott fényviszonyok, a huzat vagy a helytelen öntözés áll, néhány egyszerű gondozási praktikával azonban segíthetsz a növénynek átvészelni a hidegebb hónapokat.
Miért hullajtja a leveleit a fikusz a fűtési szezonban?
A fikusz, különösen a gyakran szobafikuszként tartott Ficus benjamina, érzékenyen reagál a környezeti változásokra. Ha a fűtés elindításával megváltozik a szoba hőmérséklete, csökken a páratartalom, vagy a növény kevesebb természetes fényt kap, levélhullással reagálhat a megváltozott körülményekre. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha közben a cserepét is áthelyeztük, vagy gyakran éri hideg levegő szellőztetéskor.
A levélhullás ugyanakkor nem minden esetben a fűtés következménye. A túlöntözés, a kiszáradt földlabda, a nem megfelelő vízelvezetés és a kártevők is okozhatnak hasonló tüneteket. Éppen ezért először érdemes megvizsgálni a növény környezetét és a talaj állapotát, mielőtt bármilyen különleges módszerrel próbálkoznánk.
Olvass még a témában
A hosszú távon szerethető otthon titka: ne a trendeket kövesd, hanem a saját ízlésedet
Viszlát, unalmas hálószobák! A 2026-os trendek a kényelemről és a karakterről szólnak
Zsír, bor, kávé? Egyik sem akadály: így tisztítsd meg az étkezőszékeidet a makacs foltoktól
Balkon-paradicsom: 7 tipp, hogyan varázsolj dzsungelt a legkisebb panelerkélyre is
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.