Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

Van, aki már az első pillanatban érzi, ha valami nincs rendben, más inkább a tényekre és a logikára hagyatkozik. Az asztrológiai és spirituális értelmezések szerint a születési hónapunk szimbolikus kapcsolatban állhat azzal, mennyire hallgatunk a belső hangunkra, és hogyan érzékeljük a környezetünkben zajló változásokat. Nézd meg, mit árulhat el rólad a születési hónapod, és vajon mennyire erős az intuíciód!
Január – A megfontolt megérző
Januárban születettként általában a józan eszedre és a tapasztalataidra támaszkodsz, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének pontos megérzéseid. Különösen jól észreveszed a következetlenségeket és az apró jeleket, amelyek mások figyelmét elkerülik. Lehet, hogy nem nevezed intuíciónak, amikor valakivel kapcsolatban fenntartásaid támadnak, de később gyakran összeáll a kép. A belső hangod akkor segít a legtöbbet, ha a logikus gondolkodással együtt veszed figyelembe.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.