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Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla
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Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

Váradi Petra
Írta 2026.10.25.
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Vajon ösztönösen megérzed, ha valami nincs rendben, vagy inkább a logikádra hallgatsz? Nézd meg, mit mond a születési hónapod az intuíciódról, és melyek lehetnek a legerősebb tulajdonságaid!

Van, aki már az első pillanatban érzi, ha valami nincs rendben, más inkább a tényekre és a logikára hagyatkozik. Az asztrológiai és spirituális értelmezések szerint a születési hónapunk szimbolikus kapcsolatban állhat azzal, mennyire hallgatunk a belső hangunkra, és hogyan érzékeljük a környezetünkben zajló változásokat. Nézd meg, mit árulhat el rólad a születési hónapod, és vajon mennyire erős az intuíciód!

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Január – A megfontolt megérző

Januárban születettként általában a józan eszedre és a tapasztalataidra támaszkodsz, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének pontos megérzéseid. Különösen jól észreveszed a következetlenségeket és az apró jeleket, amelyek mások figyelmét elkerülik. Lehet, hogy nem nevezed intuíciónak, amikor valakivel kapcsolatban fenntartásaid támadnak, de később gyakran összeáll a kép. A belső hangod akkor segít a legtöbbet, ha a logikus gondolkodással együtt veszed figyelembe.

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