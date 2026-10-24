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Bebüdösödött a cipősszekrény? Így szabadulhatsz meg a kellemetlen szagtól
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Bebüdösödött a cipősszekrény? Így szabadulhatsz meg a kellemetlen szagtól

Váradi Petra
Írta 2026.10.24.
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Bebüdösödött a cipősszekrény, és nem tudod, hogyan szabadulj meg a kellemetlen szagtól? Mutatjuk, mit érdemes kitisztítani, hogyan csökkentheted a nedvességet, és mit tehetsz azért, hogy a dohos szag ne térjen vissza.

Esős időben gyakran előfordul, hogy a cipősszekrény kinyitásakor kellemetlen, dohos szag csap meg. A nedves lábbelik, az izzadság és a rossz szellőzés egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a bútor belseje bebüdösödjön. Szerencsére néhány egyszerű lépéssel megszüntetheted a szag forrását, és megelőzheted, hogy a probléma újra jelentkezzen.

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Először keresd meg a szag forrását

Mielőtt bármilyen szagtalanítóhoz nyúlnál, ürítsd ki a cipősszekrényt, és nézd át a lábbeliket. Lehet, hogy egy átázott csizma, egy izzadt sportcipő vagy egy lassan száradó talpbetét okozza a kellemetlen szagot. Ha ezeket a szekrényben hagyod, a szag a tisztítás után is hamar visszatérhet.

A cipőket hagyd teljesen megszáradni, a kivehető talpbetéteket pedig lehetőség szerint külön szellőztesd. Ezután ellenőrizd a polcokat és a szekrény sarkait is. Ha dohos szagot vagy penészre utaló foltokat találsz, a szag elfedése helyett a nedvesség okát is meg kell szüntetned.

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