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Nem a kidobás az egyetlen megoldás – így tisztítsd meg a penészes zuhanyfüggönyt
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Nem a kidobás az egyetlen megoldás – így tisztítsd meg a penészes zuhanyfüggönyt

Váradi Petra
Írta 2026.10.18.
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Nem kell minden penészfolt miatt új zuhanyfüggönyt venned, de van, amikor a tisztítás már nem elég. Ezekkel a tippekkel a visszatérő problémát is megelőzheted.

Fekete pöttyök jelentek meg a zuhanyfüggöny alján, kellemetlen szagot áraszt, vagy hiába mosod le, néhány nap múlva újra elszíneződik? A párás fürdőszobában könnyen megtelepedhet a penész, de nem feltétlenül kell azonnal kidobnod a függönyt: sok esetben alapos tisztítással is megmenthető.

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Miért penészedik és büdösödik be a zuhanyfüggöny?

A zuhanyfüggöny naponta többször is vizes lesz, miközben a fürdőszobában gyakran magas a páratartalom, és nem mindig megfelelő a szellőzés. Ha a függöny használat után összetapadva marad, az alsó széle pedig a kádban vagy a zuhanytálcán gyűrődik össze, a nedves felületeken könnyebben megtelepedhet a penész. A szappan- és tusfürdőmaradványok, valamint a bőrünkről származó szennyeződések szintén hozzájárulhatnak a lerakódások kialakulásához és a kellemetlen szagokhoz.

Érdemes tehát nemcsak a fekete foltokat figyelni, hanem azt is, hogy a függöny mennyi ideig marad nedves. Ha rendszeresen dohos szagot érzel a fürdőben, a függöny alját és a hajtásait is vizsgáld meg, mert a penész nem mindig a legfeltűnőbb helyen jelenik meg.

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