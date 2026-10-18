Nem a kidobás az egyetlen megoldás – így tisztítsd meg a penészes zuhanyfüggönyt

Fekete pöttyök jelentek meg a zuhanyfüggöny alján, kellemetlen szagot áraszt, vagy hiába mosod le, néhány nap múlva újra elszíneződik? A párás fürdőszobában könnyen megtelepedhet a penész, de nem feltétlenül kell azonnal kidobnod a függönyt: sok esetben alapos tisztítással is megmenthető.
Miért penészedik és büdösödik be a zuhanyfüggöny?
A zuhanyfüggöny naponta többször is vizes lesz, miközben a fürdőszobában gyakran magas a páratartalom, és nem mindig megfelelő a szellőzés. Ha a függöny használat után összetapadva marad, az alsó széle pedig a kádban vagy a zuhanytálcán gyűrődik össze, a nedves felületeken könnyebben megtelepedhet a penész. A szappan- és tusfürdőmaradványok, valamint a bőrünkről származó szennyeződések szintén hozzájárulhatnak a lerakódások kialakulásához és a kellemetlen szagokhoz.
Érdemes tehát nemcsak a fekete foltokat figyelni, hanem azt is, hogy a függöny mennyi ideig marad nedves. Ha rendszeresen dohos szagot érzel a fürdőben, a függöny alját és a hajtásait is vizsgáld meg, mert a penész nem mindig a legfeltűnőbb helyen jelenik meg.
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