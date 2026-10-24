3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

Október végétől a szerelem és az érzelmi kötődés kerülhet előtérbe, egyesek pedig egészen váratlan helyzetben találhatnak rá valakire. Három csillagjegy különösen sokat tanulhat a saját vágyairól és a valódi kapcsolódásról.

Október 23-án kezdetét veszi a Skorpió szezon, amely az asztrológia szerint az érzelmi mélységről, a szenvedélyről és a valódi kötődések kereséséről szól. A Vénusz hátráló mozgása közben régi érzések és lezáratlannak hitt kapcsolatok is újra előtérbe kerülhetnek, miközben a szinglik előtt új romantikus lehetőségek nyílhatnak meg. Három csillagjegy különösen izgalmas szerelmi időszak elé nézhet.

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Rák – Végre valaki mellett biztonságban érezheted magad

A Rák számára a Skorpió szezon érzelmileg különösen kedvező lehet, hiszen a két vízjegy asztrológiai értelemben jól rezonál egymással. Most könnyebben találkozhatsz olyan emberrel, aki nemcsak a figyelmedet kelti fel, hanem valódi érdeklődést mutat a belső világod iránt is. Ha egyedülálló vagy, egy baráti beszélgetésből vagy egy kötetlen találkozásból is kialakulhat valami több, mint amire eredetileg számítottál.

Ha párkapcsolatban élsz, ez az időszak lehetőséget adhat arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, és őszintébben beszéljetek az érzéseitekről. A Vénusz hátráló mozgása ugyanakkor arra is ösztönözhet, hogy átgondold, mire van igazán szükséged a szerelemben. A legfontosabb most az érzelmi biztonság és a kölcsönösség lehet. Olvass még a témában „Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok „Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink A legnagyobb szeretet néha az, ha nem akarjuk megmenteni a másikat

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