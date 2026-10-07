október 7. Amália napja Ma: 25°C Holnap: 25°C ☁️
október 7. Amália napja Ma: 25°C Holnap: 25°C ☁️
Alig maradt emlékem gyerekkoromból – most azt kutatom, hogyan építkezik ebből a felnőtt énem
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Alig maradt emlékem gyerekkoromból –...

Alig maradt emlékem gyerekkoromból – most azt kutatom, hogyan építkezik ebből a felnőtt énem

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.07.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Veled is előfordult már, hogy egy baráti beszélgetés során mindenki nosztalgikus sztorikkal dobálózott, te pedig csak álltál ott egy teljesen üres fotóalbummal a fejedben?

Éveken át éltem át ezt a feszélyező érzést, amit a perimenopauza küszöbén megérkező agyi köd mostanában csak tovább tetéz. Sokáig azt hittem, valami baj van velem. Aztán a hollywoodi filmek hatására még az is felmerült bennem, hogy valami szörnyű traumát nyomtam el magamban, és azért nem emlékszem szinte semmire. Ma már úgy vélem, hogy szó sincs rejtélyes drámáról: az emlékeim hiánya nem hiba, hanem a testem egykori természetes védekezésének megnyilvánulása.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

A többiek memóriája mellett üresnek tűnik a múltam

Van egy barátnőm, aki ugyan nem rendelkezik fotografikus memóriával, mégis zseniális képességekkel bír. Ezt nemcsak a karrierjében bizonyította – amikor egy teljesen hétköznapi állásra jelentkezett, kitöltették vele a cég tesztjét, aztán három év múlva már az egyik megyei üzletet vezette –, hanem a mindennapokban is.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban

3 csillagjegy, aki rájön az igazságra egy ismerősével kapcsolatban

„Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba?

„Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba?

Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni

Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

Mikor kell bevinni a leandert ősszel? Így teleltesd át, hogy tavasszal újra gyönyörű legyen

Mikor kell bevinni a leandert ősszel? Így teleltesd át, hogy tavasszal újra gyönyörű legyen

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.