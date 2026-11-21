A karácsonyi készülődés egyik legjobb része, amikor a lakást betölti a frissen sült mézeskalács fahéjas, szegfűszeges illata. Ahhoz azonban, hogy a sütemény ne legyen kemény és száraz, hanem kellemesen omlós, puha és ízletes maradjon, néhány apróságra érdemes odafigyelni. A jó mézeskalács titka a megfelelő alapanyagokban, a jól eltalált arányokban és a pihentetési időben rejlik.
Mézeskalács alaprecept: ezekre az alapanyagokra lesz szükséged
A klasszikus mézeskalács elkészítéséhez nincs szükség különleges hozzávalókra, a legtöbb alapanyag valószínűleg már most is megtalálható a konyhában. A méz adja a sütemény jellegzetes ízét és segít megőrizni a nedvességét, a vaj pedig kellemesen omlós állagot biztosít.
Hozzávalók:
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- 50 dkg finomliszt
- 15 dkg porcukor
- 15 dkg méz
- 10 dkg vaj
- 2 tojás
- 1 teáskanál szódabikarbóna
- 2 teáskanál őrölt fahéj
- 1 teáskanál őrölt gyömbér
- fél teáskanál őrölt szegfűszeg
- 1 csipet só
A fűszerezés természetesen ízlés szerint változtatható: aki intenzívebb, karakteresebb ízeket szeret, egy kevés szerecsendióval vagy kardamommal is kiegészítheti a keveréket.
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