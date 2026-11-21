A tökéletes mézeskalács titka nem bonyolult! Ismerd meg a klasszikus receptet, a megfelelő fűszerezést és a sütési praktikákat, hogy sokáig puha maradjon.

A karácsonyi készülődés egyik legjobb része, amikor a lakást betölti a frissen sült mézeskalács fahéjas, szegfűszeges illata. Ahhoz azonban, hogy a sütemény ne legyen kemény és száraz, hanem kellemesen omlós, puha és ízletes maradjon, néhány apróságra érdemes odafigyelni. A jó mézeskalács titka a megfelelő alapanyagokban, a jól eltalált arányokban és a pihentetési időben rejlik.

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Mézeskalács alaprecept: ezekre az alapanyagokra lesz szükséged

A klasszikus mézeskalács elkészítéséhez nincs szükség különleges hozzávalókra, a legtöbb alapanyag valószínűleg már most is megtalálható a konyhában. A méz adja a sütemény jellegzetes ízét és segít megőrizni a nedvességét, a vaj pedig kellemesen omlós állagot biztosít.

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50 dkg finomliszt

15 dkg porcukor

15 dkg méz

10 dkg vaj

2 tojás

1 teáskanál szódabikarbóna

2 teáskanál őrölt fahéj

1 teáskanál őrölt gyömbér

fél teáskanál őrölt szegfűszeg

1 csipet só

A fűszerezés természetesen ízlés szerint változtatható: aki intenzívebb, karakteresebb ízeket szeret, egy kevés szerecsendióval vagy kardamommal is kiegészítheti a keveréket.

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