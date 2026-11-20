13 kérdés filmből, zenéből és általános műveltségből – kiderül, elvinnéd-e a kvízbár fődíját, vagy inkább csak a pisztáciás tálért versenyzel.

Van az a barát, aki a kvízesten mindig egy ütemmel előbb nyomja meg a csengőt, mint te – és utólag is igaza van. Ma kiderül, te magad lehetnél-e az a bosszantóan jól felkészült versenytárs.

Pixie frizura 60 felett: kinek áll jól és hogyan kérd a fodrásznál A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben összekevertük a popkultúrát – filmeket, zenéket, ikonikus karaktereket – a klasszikus általános műveltséggel: egy kis földrajz, némi történelem, pár érdekes biológiai tény és egy csipet nyelvtörténet is becsusszant.

Nincs trükk, csak tiszta fejtörés: olvasd el figyelmesen a kérdéseket, és bízz a megérzéseidben, ha bizonytalan vagy. Olvass még a témában Okosabb vagy, mint egy bölcsész szakos egyetemista? Teszteld a tudásodat! Felveszed a versenyt egy vidéki kvízbajnokság győztesével? Teszteld a tudásodat! „Házasodj! Egy jó feleség mellett boldog ember lesz belőled, egy rossz mellett filozófus.” – 10 vicces idézet a történelem legnagyobb (férfi) koponyáitól Lepipálnád egy színházi súgót? Teszteld a tudásodat!

Nézzük, hány pontot tudsz összegyűjteni – a végén kiderül, hogy a kvízbár fődíjáért is beszállhatnál, vagy inkább csak a hangulatért jössz!

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