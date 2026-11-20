Van az a barát, aki a kvízesten mindig egy ütemmel előbb nyomja meg a csengőt, mint te – és utólag is igaza van. Ma kiderül, te magad lehetnél-e az a bosszantóan jól felkészült versenytárs.
Ebben a kvízben összekevertük a popkultúrát – filmeket, zenéket, ikonikus karaktereket – a klasszikus általános műveltséggel: egy kis földrajz, némi történelem, pár érdekes biológiai tény és egy csipet nyelvtörténet is becsusszant.
Nincs trükk, csak tiszta fejtörés: olvasd el figyelmesen a kérdéseket, és bízz a megérzéseidben, ha bizonytalan vagy.
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Nézzük, hány pontot tudsz összegyűjteni – a végén kiderül, hogy a kvízbár fődíjáért is beszállhatnál, vagy inkább csak a hangulatért jössz!
Melyik zenekar adta elő eredetileg a „Bohemian Rhapsody” című dalt?
A Queen 1975-ben jelentette meg a dalt, amelyet Freddie Mercury szerzett, és amely a mai napig az egyik legtöbbet játszott rockszám.
Melyik rendező alkotása a 2010-es „Eredet” (Inception) című film?
Christopher Nolan rendezte, és a film az álmokon belüli álmok rétegzett világával robbant be a köztudatba.
Melyik sorozat központi karaktere Walter White, a kémiatanárból drogbáróvá váló férfi?
A „Breaking Bad” című sorozatban Bryan Cranston alakította a szerepet, amely az egyik legnagyobb elismerést kapott tévés figurává vált.
Melyik énekesnő adta elő a 2009-es „Bad Romance” című világslágert?
Lady Gaga dala a maga idejében az egyik legextravagánsabb klippel és öltözékkel is nagy port kavart.
Melyik ország fővárosa Lisszabon?
Lisszabon Portugália fővárosa, és a világ egyik legrégebbi városa, amelyet gyakran hét dombra építettek hasonlóan Rómához.
Hány fokos egy derékszög?
A derékszög pontosan 90 fokos, és a mindennapi geometria egyik alapfogalma, gondoljunk csak egy szoba sarkára.
Melyik ország hagyományos itala a tequila?
A tequila Mexikóból származik, és a kék agávé növény nedvéből desztillálják, elsősorban Jalisco állam környékén.
Hány szíve van egy polipnak?
A polipoknak három szívük van: kettő a kopoltyúkhoz pumpálja a vért, egy pedig a test többi részét látja el.
Melyik a világ legnagyobb szigete?
Grönland a világ legnagyobb szigete, bár jelentős részét jég borítja, és közigazgatásilag Dániához tartozik.
Melyik szobrász alkotta meg a híres „Dávid” szobrot, amely Firenzében látható?
Michelangelo az 1500-as évek elején faragta ki a monumentális márványszobrot, amely a bibliai Dávidot ábrázolja.
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