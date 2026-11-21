Sokan csak a nyugdíj megállapításakor szembesülnek azzal, hogy a korábbi munkaviszonyaik vagy kereseteik nem úgy szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban, ahogyan emlékeznek rájuk. Ennek különösen akkor lehet jelentősége, ha valaki korábban bejelentés nélkül dolgozott, vagy a munkáltatója nem a tényleges fizetése után teljesítette a járulékbevallást. A hiányzó adatok a szolgálati időt és a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetet is érinthetik, így akár a később megállapított ellátás összegére is hatással lehetnek.
Miért fontos, hogy be voltál-e jelentve?
Az öregségi nyugdíj összegét alapvetően két tényező határozza meg: az elismert szolgálati idő hossza és a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset. A számítás során az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításáig szerzett, figyelembe vehető kereseteket veszik alapul.
Ha valaki bejelentés nélkül dolgozott, vagy a munkáltatója a tényleges fizetésénél alacsonyabb összeget jelentett be, előfordulhat, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem a valós adatok szerepelnek. Ez azért jelenthet problémát, mert a hivatalosan nyilvántartott kereset nem feltétlenül egyezik meg azzal az összeggel, amelyet az érintett ténylegesen megkapott.
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A be nem jelentett munkavégzés időszaka sem feltétlenül jelenik meg automatikusan a szolgálati időben. Ha azonban az érintett megfelelő dokumentumokkal bizonyítani tudja a korábbi jogviszonyát és az arra vonatkozó adatokat, kérheti azok tisztázását.
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